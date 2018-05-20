Президент «ПСЖ»: «Ничто и никто не может быть больше клуба. Если кто-то это не принимает, он уходит»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи в очередной раз намекнул на то, что клуб готов продать нападающего Неймара этим летом.

На футболиста претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Ранее глава «ПСЖ» сказал, что намерен выручить от возможного трансфера бразильца 370 миллионов евро.

«Ничто и никто не может быть больше, чем клуб. Ни тренер, ни игроки. Клуб есть и всегда будет первым. Он более значим. Если кто-то это не принимает и не счастлив этому, они уходят.

Любой и каждый человек должен приложить все усилия и сделать все возможное для «ПСЖ». С того момента как мы здесь (прим. – владельцы из Катара), мы выиграли 19 трофеев. Это огромное количество. Однако нас все еще критикуют, но такие вещи происходят со всеми этими клубами.

Если бы сегодня я сказал, что мы покидаем клуб, ваше мнение осталось бы прежним?» – сказал аль-Хелаифи.