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  • Президент «ПСЖ»: «Ничто и никто не может быть больше клуба. Если кто-то это не принимает, он уходит»

Президент «ПСЖ»: «Ничто и никто не может быть больше клуба. Если кто-то это не принимает, он уходит»

20 мая 2018, 17:42
4

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи в очередной раз намекнул на то, что клуб готов продать нападающего Неймара этим летом.

На футболиста претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Ранее глава «ПСЖ» сказал, что намерен выручить от возможного трансфера бразильца 370 миллионов евро.

«Ничто и никто не может быть больше, чем клуб. Ни тренер, ни игроки. Клуб есть и всегда будет первым. Он более значим. Если кто-то это не принимает и не счастлив этому, они уходят.

Любой и каждый человек должен приложить все усилия и сделать все возможное для «ПСЖ». С того момента как мы здесь (прим. – владельцы из Катара), мы выиграли 19 трофеев. Это огромное количество. Однако нас все еще критикуют, но такие вещи происходят со всеми этими клубами.

Если бы сегодня я сказал, что мы покидаем клуб, ваше мнение осталось бы прежним?» – сказал аль-Хелаифи.

Источник: Tribalfootball
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1526830743
Уважаемый господин президент ПСЖ! В России есть замечательный исправительно-трудовой футбольный клуб Чертаново. С преданными болельщиками. Предлагаю рассмотреть вопрос о направлении вашего Неймара к нам хотя бы на один сезон. Результат гарантируем.
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OfaZavr
1526831651
ну да, вон Эмери сказал что Неймар многим рулит в команде а господин президент или не знает или просто сор решил в избе держать)
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zigbert
1526846671
Свое величие надо показывать в игре а не вмешиваться в руководство команды.
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