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    Президент «ПСЖ»: «Ничто и никто не может быть больше клуба. Если кто-то это не принимает, он уходит»

    Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи в очередной раз намекнул на то, что клуб готов продать нападающего Неймара этим летом.

    На футболиста претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Ранее глава «ПСЖ» сказал, что намерен выручить от возможного трансфера бразильца 370 миллионов евро.

    «Ничто и никто не может быть больше, чем клуб. Ни тренер, ни игроки. Клуб есть и всегда будет первым. Он более значим. Если кто-то это не принимает и не счастлив этому, они уходят.

    Любой и каждый человек должен приложить все усилия и сделать все возможное для «ПСЖ». С того момента как мы здесь (прим. – владельцы из Катара), мы выиграли 19 трофеев. Это огромное количество. Однако нас все еще критикуют, но такие вещи происходят со всеми этими клубами.

    Если бы сегодня я сказал, что мы покидаем клуб, ваше мнение осталось бы прежним?» – сказал аль-Хелаифи.

    Источник: Tribalfootball

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    20.05.2018 17:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 23:04

      Свое величие надо показывать в игре а не вмешиваться в руководство команды.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 18:54

      ну да, вон Эмери сказал что Неймар многим рулит в команде а господин президент или не знает или просто сор решил в избе держать)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 мая 2018, 18:39

      Уважаемый господин президент ПСЖ! В России есть замечательный исправительно-трудовой футбольный клуб Чертаново. С преданными болельщиками. Предлагаю рассмотреть вопрос о направлении вашего Неймара к нам хотя бы на один сезон. Результат гарантируем.

      -1
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > DOCTOR PENALTY 20 мая 2018, 22:13

      И какой результат ты гарантируешь?

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