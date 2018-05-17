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Сборная Франции огласила заявку на чемпионат мира-2018

17 мая 2018, 21:50
12

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с футболистами, которые поедут на чемпионат мира-2018. В список, как и положено, вошли 23 игрока.

Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»);

защитники: Лукас Эрнандес («Атлетико»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Джибриль Сидибе («Монако»), Адиль Рами («Марсель»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»);

полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»), Корентин Толиссо («Бавария»), Стивен Н'Зонзи («Севилья»);

нападающие: Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Тома Лемар («Монако»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Набиль Фекир («Лион»).

Источник: Twitter
Франция. Лига 1 Чемпионат мира Франция
Комментарии (12)
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трениришко
1526583420
а у нас всего 3 нападающих
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Cules2013
1526587632
Ляказетта нет. И полузащитников маловато что-то. Хотя понятно, что не все те, кого причислили к нападающим, прямо чистые форварды.
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Tsigan
1526616972
А где Марсиаль?
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Tsigan
1526617002
Пайет?
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Tsigan
1526617123
Защитник Ленле из Севильи которого сейчас Барса берет.
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Tsigan
1526617243
Рабиу где? Вообще не пойму состав. Какого то повара из Штутгарта вызвал....
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m40
1526617802
Выглядит внушительно. А ведь вне заявки Лаказетт, Марсиаль, Пайе, Матюиди...
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Seamus
1526625627
Коман в резерве... удивительно!
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Timoor8607
1526665101
Пайет,Коман,Ляказет,Марсьяль....жаль напоминает сб. Аргентины когда слишком много супер игроков в атаку, и не знаешь кого брать тогда было жаль особенно Тэвеза
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