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    Сборная Франции огласила заявку на чемпионат мира-2018

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с футболистами, которые поедут на чемпионат мира-2018. В список, как и положено, вошли 23 игрока.

    Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»);

    защитники: Лукас Эрнандес («Атлетико»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Джибриль Сидибе («Монако»), Адиль Рами («Марсель»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»);

    полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»), Корентин Толиссо («Бавария»), Стивен Н'Зонзи («Севилья»);

    нападающие: Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Тома Лемар («Монако»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Набиль Фекир («Лион»).

    Источник: Twitter

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    17.05.2018 21:50
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 18 мая 2018, 20:38

      Пайет,Коман,Ляказет,Марсьяль....жаль напоминает сб. Аргентины когда слишком много супер игроков в атаку, и не знаешь кого брать тогда было жаль особенно Тэвеза

      0
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      Рейтинг: +175

      Seamus 18 мая 2018, 09:40

      Коман в резерве... удивительно!

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 18 мая 2018, 07:30

      Выглядит внушительно. А ведь вне заявки Лаказетт, Марсиаль, Пайе, Матюиди...

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      Рейтинг: +175

      Seamus > m40 18 мая 2018, 09:41

      Матьюиди в составе

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      Рейтинг: +3136

      m40 > Seamus 19 мая 2018, 15:15

      Точно, пропустил

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 18 мая 2018, 07:20

      Рабиу где? Вообще не пойму состав. Какого то повара из Штутгарта вызвал....

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 18 мая 2018, 07:18

      Защитник Ленле из Севильи которого сейчас Барса берет.

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 18 мая 2018, 07:16

      Пайет?

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 18 мая 2018, 07:16

      А где Марсиаль?

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 мая 2018, 23:07

      Ляказетта нет. И полузащитников маловато что-то. Хотя понятно, что не все те, кого причислили к нападающим, прямо чистые форварды.

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 17 мая 2018, 21:57

      а у нас всего 3 нападающих

      1
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      Рейтинг: +128

      ParadoO > трениришко 17 мая 2018, 22:08

      Нам хватит для победы на Чемпионате мира)))

      7
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