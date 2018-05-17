Сборная Франции огласила заявку на чемпионат мира-2018

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с футболистами, которые поедут на чемпионат мира-2018. В список, как и положено, вошли 23 игрока.

Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»);

защитники: Лукас Эрнандес («Атлетико»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Джибриль Сидибе («Монако»), Адиль Рами («Марсель»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»);

полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»), Корентин Толиссо («Бавария»), Стивен Н'Зонзи («Севилья»);

нападающие: Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Тома Лемар («Монако»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Набиль Фекир («Лион»).