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    Испанские клубы выиграли 12 из 13 последних европейских кубков

    Накануне состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Марсель» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 0:3.

    «Атлетико» в третий раз в своей истории выиграл этот турнир. Всего же испанские клубы выиграли 12 из 13 последних кубков в Европе, начиная с сезона-2013/14.

    Нарушить гегемонию испанцев смог «Манчестер Юнайтед», выиграв Лигу Европы-2016/17. Со стороны Испании побеждали «Реал» (3 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА), «Барселона» (Лига чемпионов и Суперкубок Европы), «Севилья» (3 Лиги Европы) и «Атлетико» (Лига Европы).

    Над слезами Пайета все смеются. Ему припомнили травму Роналду

    Источник: Gracenote Live

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    17.05.2018 07:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 17 мая 2018, 13:17

      Все это не случайно -футбол в Испании развит.

      2
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 17 мая 2018, 11:03

      Испанцы звери , красавцы , вряд ли кто-то сможет конкурировать с Испанцами ещё лет 10 точно , они в этом плане опережают не то что всех конкурентов ,но и время , и благодаря гвардиолы и менталитету .
      В моем городе проходил 2008ЧЕ u17 , и я своими глазами видел как они играли ,я тогда ещё понел что испанцы будут рулить в мире по этому виду спорту.
      Честно сказать французы тоже очень хорошо играли ,я даже почти ставил их в ряд с Испанцами как достойного противника , но так оно и есть ,просто чемпионат у Франции ниже уровнем плюс нет у них своего гвардиолы ,плюс Маркетинг хороших у Чем.Исп , в этом они благодарны Месси и Роналду

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 17 мая 2018, 10:12

      Манчестер Ю. испортил испанцам статистику))

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 17 мая 2018, 10:09

      Англия курит..

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      Рейтинг: +161

      gandyv 17 мая 2018, 08:25

      Испанцы, конечно - огонь!!!

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 мая 2018, 08:19

      26.05.2018 будет 13 из 14!!!

      2
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