Испанские клубы выиграли 12 из 13 последних европейских кубков

Накануне состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Марсель» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 0:3.

«Атлетико» в третий раз в своей истории выиграл этот турнир. Всего же испанские клубы выиграли 12 из 13 последних кубков в Европе, начиная с сезона-2013/14.

Нарушить гегемонию испанцев смог «Манчестер Юнайтед», выиграв Лигу Европы-2016/17. Со стороны Испании побеждали «Реал» (3 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА), «Барселона» (Лига чемпионов и Суперкубок Европы), «Севилья» (3 Лиги Европы) и «Атлетико» (Лига Европы).

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