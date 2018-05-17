Руди Гарсия: «Нам не стыдно за разгром от «Атлетико» в финале Лиги Европы»

Главный тренер французского «Марселя» Руди Гарсия подвел итог финального матча Лиги Европы против испанского «Атлетико» (0:3). Специалисту не стыдно за случившийся разгром.

«Соперник прибавил во втором тайме. Очень жаль, что нам не повезло в моменте, когда Костас Митроглу попал в штангу. Гол позволил бы нам вернуться в игру. «Атлетико» – прекрасная команда, и нам нечего стыдиться этому поражению», – сказал француз.

«Марсель» в третий раз подряд проиграл финал Лиги Европы.

«Атлетико» – уникальная команда. Цифры докажут