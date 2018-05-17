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    Руди Гарсия: «Нам не стыдно за разгром от «Атлетико» в финале Лиги Европы»

    Главный тренер французского «Марселя» Руди Гарсия подвел итог финального матча Лиги Европы против испанского «Атлетико» (0:3). Специалисту не стыдно за случившийся разгром.

    «Соперник прибавил во втором тайме. Очень жаль, что нам не повезло в моменте, когда Костас Митроглу попал в штангу. Гол позволил бы нам вернуться в игру. «Атлетико» – прекрасная команда, и нам нечего стыдиться этому поражению», – сказал француз.

    «Марсель» в третий раз подряд проиграл финал Лиги Европы.

    «Атлетико» – уникальная команда. Цифры докажут

    Источник: УЕФА

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    17.05.2018 01:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14

      Soccer24 23 мая 2018, 20:15

      «Марсель» в третий раз подряд проиграл финал Лиги Европы.
      Интересно, как это так? Когда он последний раз в финал выходил? Лет 10 назад?

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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 17 мая 2018, 09:27

      Этого стыдиться и не нужно, а вот за то, как прошли быков с помощью рыбы известного происхождения должно быть.

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