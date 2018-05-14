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    «Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере Гризманна за 115 миллионов

    Руководство «Барселоны» и «Атлетико» договорились о трансфере нападающего мадридского клуба Антуана Гризманна.

    Каталонцы выплатят своим коллегам 115 миллионов евро, хотя могли снизить эту сумму до 100 миллионов. Именно такая цифра прописана в контракте француза с «Атлетико» в качестве отступных. Но «Барса» не согласилась делать единовременный платеж, по этой причине сумма была увеличена до 115 миллионов.

    Напомним, в услугах Гризманна также проявлял серьезную заинтересованность «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Sport.es

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    14.05.2018 07:02
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 16 мая 2018, 09:58

      Медвежонок Гризли хорош)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 10:58

      Пока не ясно что этот переход даст Барселоне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 14 мая 2018, 10:50

      Время покажет правильно это переход или нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 14 мая 2018, 10:35

      Зачем брали Коутиньо тогда? Ливерпуль подразвалить?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Чермындыр 14 мая 2018, 11:57

      Коут чисто замена Иньесте, а этого слева в атаке будет бегать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 14 мая 2018, 09:20

      Бестолковый и частый вброс редакцией противоречивой информации по данной теме бесполезен...
      Надо передохнуть от писанины и дождаться конкретики - самим выглядеть более солидно и пользователей не вводить в заблуждение...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      madrid__9530 > insider_retro 16 мая 2018, 09:57

      Получается это очередная утка?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT 14 мая 2018, 09:05

      Ребят, а может займемся усилением оборонительной линии? Или решили поиграть в "Ливерпуль"?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Jackson88 14 мая 2018, 08:55

      нахрена им Гризманн?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 14 мая 2018, 08:39

      давно уже пора !!! удачи Гризе в чемпионском клубе!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 14 мая 2018, 08:26

      Хороший трансфер и по стилю игры подходит

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 14 мая 2018, 08:10

      Неплохо!

      1
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