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  • «Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере Гризманна за 115 миллионов

«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере Гризманна за 115 миллионов

14 мая 2018, 07:02
13

Руководство «Барселоны» и «Атлетико» договорились о трансфере нападающего мадридского клуба Антуана Гризманна.

Каталонцы выплатят своим коллегам 115 миллионов евро, хотя могли снизить эту сумму до 100 миллионов. Именно такая цифра прописана в контракте француза с «Атлетико» в качестве отступных. Но «Барса» не согласилась делать единовременный платеж, по этой причине сумма была увеличена до 115 миллионов.

Напомним, в услугах Гризманна также проявлял серьезную заинтересованность «Манчестер Юнайтед».

Источник: Sport.es
Испания. Примера Трансферы Барселона Атлетико Гризманн Антуан
Комментарии (13)
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Александр ЗА
1526272974
Да
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яйва-яйва
1526274608
Неплохо!
Ответить
Жёлто-синий
1526275602
Хороший трансфер и по стилю игры подходит
Ответить
andrej-lucevich
1526276370
давно уже пора !!! удачи Гризе в чемпионском клубе!!!
Ответить
dmitrinho-SurguT
1526277907
Ребят, а может займемся усилением оборонительной линии? Или решили поиграть в "Ливерпуль"?
Ответить
insider_retro
1526278844
Бестолковый и частый вброс редакцией противоречивой информации по данной теме бесполезен... Надо передохнуть от писанины и дождаться конкретики - самим выглядеть более солидно и пользователей не вводить в заблуждение...
Ответить
Чермындыр
1526283320
Зачем брали Коутиньо тогда? Ливерпуль подразвалить?
Ответить
Басмачи
1526284217
Время покажет правильно это переход или нет
Ответить
zigbert
1526371134
Пока не ясно что этот переход даст Барселоне.
Ответить
madrid__9530
1526453902
Медвежонок Гризли хорош)
Ответить
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