«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере Гризманна за 115 миллионов

Руководство «Барселоны» и «Атлетико» договорились о трансфере нападающего мадридского клуба Антуана Гризманна.

Каталонцы выплатят своим коллегам 115 миллионов евро, хотя могли снизить эту сумму до 100 миллионов. Именно такая цифра прописана в контракте француза с «Атлетико» в качестве отступных. Но «Барса» не согласилась делать единовременный платеж, по этой причине сумма была увеличена до 115 миллионов.

Напомним, в услугах Гризманна также проявлял серьезную заинтересованность «Манчестер Юнайтед».