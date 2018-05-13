РФПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо», ЦСКА встретится с «Анжи», а «Краснодар» примет «Рубин»

Сегодня состоятся матчи заключительного тура российской Премьер-лиги сезона-2017/18.
Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур
Спартак (Москва) – Динамо (Москва)
13 мая, 14:00 мск
Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва)
13 мая, 14:00 мск
ЦСКА (Москва) – Анжи (Махачкала)
13 мая, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – СКА-Хабаровск (Хабаровск)
13 мая, 14:00 мск
13 мая, 14:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург)
13 мая, 14:00 мск
Амкар (Пермь) – Ахмат (Грозный)
13 мая, 14:00 мск
13 мая, 14:00 мск
Источник: Бомбардир.ру