Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо», ЦСКА встретится с «Анжи», а «Краснодар» примет «Рубин»

    Сегодня состоятся матчи заключительного тура российской Премьер-лиги сезона-2017/18.

    Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур

    Спартак (Москва) – Динамо (Москва)

    13 мая, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва)

    13 мая, 14:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Анжи (Махачкала)

    13 мая, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – СКА-Хабаровск (Хабаровск)

    13 мая, 14:00 мск

    Краснодар – Рубин (Казань)

    13 мая, 14:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург)

    13 мая, 14:00 мск

    Амкар (Пермь) – Ахмат (Грозный)

    13 мая, 14:00 мск

    Уфа – Тосно

    13 мая, 14:00 мск

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2018 13:05
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 13 мая 2018, 14:44

      Всё как обычно - растрачиваем свои голевые моменты впустую и Кутепов "привозит"голы в наши ворота

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 мая 2018, 14:40

      ******** этот Илюша,,,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 13 мая 2018, 13:50

      Слушаю Чердака и просто ох....ю!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Bandit7 13 мая 2018, 13:09

      Спартак заберет серебро уже не плохо

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 13 мая 2018, 11:07

      Победы Уфе,ЦСКА и Динамо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 мая 2018, 10:48

      Удачи ЦСКА и Динамо!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2018, 10:41

      только победа! Вперед Спартак!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Mihai11 13 мая 2018, 10:41

      Бердыев, зделай Рубин таким каким он был

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 13 мая 2018, 09:44

      Итак, сегодня состоится прощание с самым противоречивым Чемпом.
      Все и всё ,получат по заслугам.
      Что будет дальше неизвестно.
      То ли сборники бросятся в тропики ,отдыхать от трудов праведных,то ли Черчес.Осет. откроет для них какой-нибудь ,,подмосковный Гулаг,, до открытия ЧМ.Без понятия.
      Щас ,главное,перед Чемпом - постараться взять отпуск,набраться сил,нервов и отдыхать,отдыхать...
      А с прицелом на будущее ,попытаюсь предложить свой (краткосрочный прогноз и видение гр.турнира) -
      Если Россия забивает быстрый гол с С.Аравией ,то она побеждает ,если нет,то
      дальше только хуже.
      Победив ,приобретет уверенность,проанализирует игру египтян с уругвайцами и
      уверен .найдет способ,как закрыть Салаха-Аллаха)))))
      Но все это будет не просто...Всем удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 мая 2018, 09:36

      Хотелось бы ничейку динамиков со спартачами. А там, как карта ляжет. Заканчиваем чемпионат и ждём Большого Футбола в июне.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11