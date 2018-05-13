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РФПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо», ЦСКА встретится с «Анжи», а «Краснодар» примет «Рубин»

13 мая 2018, 13:05
15

Сегодня состоятся матчи заключительного тура российской Премьер-лиги сезона-2017/18.

Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур

Спартак (Москва) – Динамо (Москва)

13 мая, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва)

13 мая, 14:00 мск

ЦСКА (Москва) – Анжи (Махачкала)

13 мая, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – СКА-Хабаровск (Хабаровск)

13 мая, 14:00 мск

Краснодар – Рубин (Казань)

13 мая, 14:00 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург)

13 мая, 14:00 мск

Амкар (Пермь) – Ахмат (Грозный)

13 мая, 14:00 мск

Уфа – Тосно

13 мая, 14:00 мск

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Ахмат Арсенал Локомотив Зенит СКА-Хабаровск Краснодар Рубин Ростов Урал Спартак Динамо Уфа Тосно ЦСКА Анжи
Комментарии (15)
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pasha-ansh@mail.ru
1526192389
Динамо сольёт Федун наверное чемоданчик уже занёс
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BarStep
1526192853
Хотелось бы что бы Динамо и Тосно зацепили ничейки, ЦСКА и Рубин выиграли свои матчи... Остальные... - по пожеланиям их болельщиков...
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+50/-50
1526193390
Хотелось бы ничейку динамиков со спартачами. А там, как карта ляжет. Заканчиваем чемпионат и ждём Большого Футбола в июне.
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Mihai11
1526197262
Бердыев, зделай Рубин таким каким он был
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OfaZavr
1526197297
только победа! Вперед Спартак!
Ответить
VIPded
1526197682
Удачи ЦСКА и Динамо!!!
Ответить
Муруал
1526198848
Победы Уфе,ЦСКА и Динамо.
Ответить
Bandit7
1526206179
Спартак заберет серебро уже не плохо
Ответить
slavа0508
1526211613
******** этот Илюша,,,,,
Ответить
oyabun
1526211861
Всё как обычно - растрачиваем свои голевые моменты впустую и Кутепов "привозит"голы в наши ворота
Ответить
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