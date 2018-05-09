Роберто пропустит четыре матча за удар Марсело в игре с «Реалом»

Наказание несоразмерно нарушению. Там многие на дисквалификацию наиграли. Серхи делал это скорее рефлекторно, на эмоциях, будучи нагло спровоцированным. А Марсело себя повел, как будто его арматурой огрели, не меньше. Не понятно, что бразильц забыл в футболе. Его талант лучше раскроется в театре или балете.
Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто будет вынужден пропустить четыре встречи Примеры. Такое наказание было вынесено 26-летнему футболисту за удар по спине защитника «Реала» Марсело в матче 36 тура, в результате которого он получил красную карточку. По окончании поединка бразилец заявил, что соперник ударил его по лицу.
Сине-гранатовые могут подать апелляцию в течение 10 дней. По информации источника, существует вероятность, при которой мера наказания будет снижена.
Напомним, матч «Барселона» – «Реал» закончился вничью со счетом 2:2.
Liverpool have to be careful of MARCELO because he loves to get players sent off— SCARFACE
Look at his acting
He should get a Oscar
That’s not even a red card
pic.twitter.com/k5OxUgpPxL