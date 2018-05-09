Роберто пропустит четыре матча за удар Марсело в игре с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто будет вынужден пропустить четыре встречи Примеры. Такое наказание было вынесено 26-летнему футболисту за удар по спине защитника «Реала» Марсело в матче 36 тура, в результате которого он получил красную карточку. По окончании поединка бразилец заявил, что соперник ударил его по лицу.
Сине-гранатовые могут подать апелляцию в течение 10 дней. По информации источника, существует вероятность, при которой мера наказания будет снижена.
Напомним, матч «Барселона» – «Реал» закончился вничью со счетом 2:2.
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Источник: Sport.es
Просто напомню предыдущее классико.
Марсело ударил локтем в лицо Месси.У Месси появилось кровь.
Судья оставил без внимания, а это прямая красная.
Но видно решил , что Месси ударил воздух.
Даже не разбирали тот эпизот , а в Англии уже бы дали матчей 10ть.
Р.S. Реал неприкасаемый !