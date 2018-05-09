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  • Роберто пропустит четыре матча за удар Марсело в игре с «Реалом»

Роберто пропустит четыре матча за удар Марсело в игре с «Реалом»

9 мая 2018, 15:11
17

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто будет вынужден пропустить четыре встречи Примеры. Такое наказание было вынесено 26-летнему футболисту за удар по спине защитника «Реала» Марсело в матче 36 тура, в результате которого он получил красную карточку. По окончании поединка бразилец заявил, что соперник ударил его по лицу.

Сине-гранатовые могут подать апелляцию в течение 10 дней. По информации источника, существует вероятность, при которой мера наказания будет снижена.

Напомним, матч «Барселона» – «Реал» закончился вничью со счетом 2:2.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Реал Марсело Роберто Серджи
Комментарии (17)
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Football06
1525868674
Удар по плечу а Марсело хватается за лицо. Симулянт.. А так да правильное решение.. Но и Масрело надо было дисквалифицировать вот это Как раз таки не справедливо
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Cules2013
1525868702
очень сурово. футболисты ноги друг другу на поле ломают и получают меньше. я уже не говорю о том, что Марсело исполнил как мог.
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Asbjorn
1525869017
при всем уважении к реалу,игроки последние годы ведут себя как говно,хотя и поведение альбы и бускетса переодически тоже не нравится,тоже любят завалиться при удобном случаи
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Тraumtanzеr
1525869745
Бейла тогда на год.
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panmon
1525870284
похоже что удар по лицу действительно был: https://twitter.com/PabloCanto_/status/993746942529343488 Так что вполне заслужено. другое дело что если такие эпизоды разбирать дополнительно после матча - разбирайте все. Бейла например. Суареса того же...
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BRO_football
1525870635
Вот и ещё одно доказательство того, что судья не подыгрывал Реалу. Если Роберто даже 4 матчевую дисквалификацию дали, то это прямое доказательство, что арбитр не ошибся с красной карточкой.
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GoldPlayFIFARus9
1525870825
Господи,обычный толчок в плечо,где там удар? Ну ок, а сколько получит Марсело за провокацию? Или сколько получит Бейл,который Умтити мог ногу сломать,ударом прямой ноги в икроножную мышцу?
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koli4ka
1525872180
Жаль Серёгу Роберто,пострадал пацан из-за нечистоплотности Марселы...
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3ton
1525872460
Мда.
Просто напомню предыдущее классико.
Марсело ударил локтем в лицо Месси.У Месси появилось кровь.
Судья оставил без внимания, а это прямая красная.
Но видно решил , что Месси ударил воздух.
Даже не разбирали тот эпизот , а в Англии уже бы дали матчей 10ть.

Р.S. Реал неприкасаемый !
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Viper for CSKA
1525879018
Наказание несоразмерно нарушению. Там многие на дисквалификацию наиграли. Серхи делал это скорее рефлекторно, на эмоциях, будучи нагло спровоцированным. А Марсело себя повел, как будто его арматурой огрели, не меньше. Не понятно, что бразильц забыл в футболе. Его талант лучше раскроется в театре или балете.
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