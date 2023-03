Роберто пропустит четыре матча за удар Марсело в игре с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто будет вынужден пропустить четыре встречи Примеры. Такое наказание было вынесено 26-летнему футболисту за удар по спине защитника «Реала» Марсело в матче 36 тура, в результате которого он получил красную карточку. По окончании поединка бразилец заявил, что соперник ударил его по лицу.

Сине-гранатовые могут подать апелляцию в течение 10 дней. По информации источника, существует вероятность, при которой мера наказания будет снижена.

Напомним, матч «Барселона» – «Реал» закончился вничью со счетом 2:2.

Liverpool have to be careful of MARCELO because he loves to get players sent off



Look at his acting



He should get a Oscar



That’s not even a red card



pic.twitter.com/k5OxUgpPxL