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    Роберто пропустит четыре матча за удар Марсело в игре с «Реалом»

    Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто будет вынужден пропустить четыре встречи Примеры. Такое наказание было вынесено 26-летнему футболисту за удар по спине защитника «Реала» Марсело в матче 36 тура, в результате которого он получил красную карточку. По окончании поединка бразилец заявил, что соперник ударил его по лицу.

    Сине-гранатовые могут подать апелляцию в течение 10 дней. По информации источника, существует вероятность, при которой мера наказания будет снижена.

    Напомним, матч «Барселона» – «Реал» закончился вничью со счетом 2:2.

    Источник: Sport.es

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    09.05.2018 15:11
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 9 мая 2018, 18:16

      Наказание несоразмерно нарушению. Там многие на дисквалификацию наиграли. Серхи делал это скорее рефлекторно, на эмоциях, будучи нагло спровоцированным. А Марсело себя повел, как будто его арматурой огрели, не меньше. Не понятно, что бразильц забыл в футболе. Его талант лучше раскроется в театре или балете.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 9 мая 2018, 16:27

      Мда.

      Просто напомню предыдущее классико.

      Марсело ударил локтем в лицо Месси.У Месси появилось кровь.

      Судья оставил без внимания, а это прямая красная.

      Но видно решил , что Месси ударил воздух.

      Даже не разбирали тот эпизот , а в Англии уже бы дали матчей 10ть.



      Р.S. Реал неприкасаемый !

      5
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro > 3ton 9 мая 2018, 16:36

      А то что оставили без внимания эпизод, когда Альба схватил за горло Модрича и толкнул его, - это норма?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Alejandrrro 9 мая 2018, 17:03

      Видимо норма, как Бейл просто так перед судьей пнул Умтити

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 9 мая 2018, 16:23

      Жаль Серёгу Роберто,пострадал пацан из-за нечистоплотности Марселы...

      4
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 9 мая 2018, 16:00

      Господи,обычный толчок в плечо,где там удар? Ну ок, а сколько получит Марсело за провокацию? Или сколько получит Бейл,который Умтити мог ногу сломать,ударом прямой ноги в икроножную мышцу?

      5
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      Рейтинг: +906

      Football06 > GoldPlayFIFARus9 10 мая 2018, 13:55

      Не то дисквалификацию, там даже Нарушение не поступили так о чем идёт речь? В прошлом классико удар Марсело по лицу Месси у Месси кровь ни нарушения ничего о дисквалификации даже молчу.. А щас и красную и 4 матча.. А Бэйла что? За такой удар надо сразу на сезон убирать, ведь Мог сломать ногу или повредить на несколько месяцев

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 мая 2018, 15:57

      Вот и ещё одно доказательство того, что судья не подыгрывал Реалу. Если Роберто даже 4 матчевую дисквалификацию дали, то это прямое доказательство, что арбитр не ошибся с красной карточкой.

      7
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      Рейтинг: +906

      Football06 > BRO_football 10 мая 2018, 13:56

      А Нарушение Бэйла? Ведь удар шипами прямо в ногу? В сухожилие? Не дисквалификация? Не думаю.. Матчей на 5-7 потянет

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 9 мая 2018, 15:51

      похоже что удар по лицу действительно был:
      https://twitter.com/PabloCanto_/status/993746942529343488
      Так что вполне заслужено. другое дело что если такие эпизоды разбирать дополнительно после матча - разбирайте все. Бейла например. Суареса того же...

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      Рейтинг: +102

      Shogun > panmon 9 мая 2018, 17:03

      Ну если твое лицо это плечо, то да было, все прекрасно смотрели матч и выдели толкнул в плечо

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Shogun 10 мая 2018, 13:57

      Ну да, удар был в плечо.. Удар Бэйла в сухожилие прямой ногой красная и 5 -7 матчей дисквалификация.. Удар Рамоса по Суаресу локтем тоже

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 мая 2018, 15:42

      Бейла тогда на год.

      6
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 мая 2018, 15:30

      при всем уважении к реалу,игроки последние годы ведут себя как говно,хотя и поведение альбы и бускетса переодически тоже не нравится,тоже любят завалиться при удобном случаи

      7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 мая 2018, 15:25

      очень сурово. футболисты ноги друг другу на поле ломают и получают меньше. я уже не говорю о том, что Марсело исполнил как мог.

      5
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      Рейтинг: +906

      Football06 9 мая 2018, 15:24

      Удар по плечу а Марсело хватается за лицо. Симулянт.. А так да правильное решение.. Но и Масрело надо было дисквалифицировать вот это Как раз таки не справедливо

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