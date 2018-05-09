Эмери доволен результатами «ПСЖ» в сезоне

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери после победы в финале Кубка Франции оценил сезон для своей команды.

«Для «ПСЖ» важен любой трофей. Мы проделали долгий путь ради победы в Кубке Франции.

Итоги? Я доволен этим сезоном. Да, можно вспоминать о негативных вещах, таких как Лига чемпионов. Но я считаю, что в этом году команда показала себя в целом хорошо, игроки всегда стремились к победам. Вот поэтому я счастлив.

Мое будущее? На данный момент это не важно, главное – победа в Кубке Франции», – приводит слова тренера L'Equipe.

Напомним, в финальном матче Кубка Франции «Лез Эрбье» уступил «ПСЖ» со счетом 0:2.