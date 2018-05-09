Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эмери доволен результатами «ПСЖ» в сезоне

9 мая 2018, 08:42
2

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери после победы в финале Кубка Франции оценил сезон для своей команды.

«Для «ПСЖ» важен любой трофей. Мы проделали долгий путь ради победы в Кубке Франции.

Итоги? Я доволен этим сезоном. Да, можно вспоминать о негативных вещах, таких как Лига чемпионов. Но я считаю, что в этом году команда показала себя в целом хорошо, игроки всегда стремились к победам. Вот поэтому я счастлив.

Мое будущее? На данный момент это не важно, главное – победа в Кубке Франции», – приводит слова тренера L'Equipe.

Напомним, в финальном матче Кубка Франции «Лез Эрбье» уступил «ПСЖ» со счетом 0:2.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Кубок ПСЖ Эмери Унаи
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1525846694
Было бы странно, если ПСЖ проиграл бы в финале полупрофессиональному клубу из Лиги 3. С одной стороны, не просто так такие чудеса в футболе случаются, эти парни не в камень-ножницы-бумагу свою путёвку в финал выиграли, но третья лига - это всё же третья лига. ПСЖ, как обычно, побеждает только там, где не выиграть очень сложно. С Эмери всё понятно. Вот надо было ему уходить из Севильи? Там он был на своём месте. А это не его уровень, не тренер он для топ-клуба.
Ответить
zigbert
1525870169
Ничего нового в игру ПСЖ Эмери не внес. В чемпионате Франции все идет по плану,но когда дело доходит до более серьезных соперников в ЛЧ, команда просто теряется, хотя игроки собраны не плохие.
Ответить
Главные новости
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
1
Тренер «Крыльев» назвал положительным результатом проигрыш «Зениту» по пенальти
19:42
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
1
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
27
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Все новости
Все новости
Журналист раскритиковал формат ЧМ-2026 с 48 командами: «Это не Кубок Франции»
22 июня
4
Стало известно, сыграет ли «Монако» Головина в еврокубках в следующем сезоне
24 мая
Стали известны финалисты Кубка Франции
23 апреля
1
Определились все полуфиналисты Кубка Франции
6 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Видео«Марсель» устроил чемпионский коридор команде, которую обыграл 9:0
15 января
Кубок Франции. «ПСЖ» сенсационно вылетел от «Парижа» (0:1)
13 января
3
ВидеоГоловин привез пенальти в матче с «Осером»
2025.12.21 23:52
1
Кубок Франции. Головин принял участие в победе «Монако» над «Осером»
2025.12.21 18:42
Кубок Франции. «ПСЖ» без труда справился с командой из Д5 (4:0), у Рамуша дубль, у Дембеле 1+1
2025.12.21 00:55
Жена Сафонова описала его одним словом после требла
2025.05.25 11:51
1
Кубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым победил в финале «Реймс» (3:0), оформив требл
2025.05.24 23:54
19
«ПСЖ» Сафонова узнал соперника по финалу Кубка Франции
2025.04.03 00:16
1
Кафанов проанализировал игру Сафонова в полуфинале Кубка Франции
2025.04.02 17:32
2
Сафонов вспомнил об РПЛ во время матча «ПСЖ» с клубом из Лиги 2
2025.04.02 08:11
2
Кубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Дюнкерка» (4:2) и сыграет в финале, у Дембеле дубль
2025.04.02 00:09
2
Сафонов дважды пропустил от команды Лиги 2 к 27-й минуте
2025.04.01 22:42
4
Определились все полуфиналисты Кубка Франции
2025.02.27 09:30
1
Сафонов отреагировал на 7:0 «ПСЖ» в Кубке Франции
2025.02.27 06:44
Кубок Франции. «ПСЖ» разнес «Стад Брьошен» в 1/4 финала – 7:0; Сафонов отстоял на ноль
2025.02.27 00:59
Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч 1/4 финала Кубка Франции
2025.02.26 22:10
2
Доннарумма пропустит ближайший матч «ПСЖ», Сафонов – в заявке
2025.02.26 16:08
«ПСЖ» сыграет с клубом 4-го дивизиона в Кубке Франции
2025.02.07 08:15
Луис Энрике отметил сейв Сафонова в матче Кубка Франции
2025.02.05 09:49
1
ВидеоСумасшедший сейв Сафонова на 90-й минуте с «Ле Маном»
2025.02.05 09:10
13
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел в 1/4 финала, обыграв «Ле Ман» (2:0); Сафонов отстоял на ноль
2025.02.05 01:08
1
Как сыграет Сафонов? Спортс’’ вместе с телеканалом «Старт» бесплатно покажет матч Кубка Франции «Ле Ман» – «ПСЖ»
2025.02.04 23:20
Сафонов может сыграть за «ПСЖ» впервые в 2025 году
2025.02.04 20:33
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+