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    Эмери доволен результатами «ПСЖ» в сезоне

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери после победы в финале Кубка Франции оценил сезон для своей команды.

    «Для «ПСЖ» важен любой трофей. Мы проделали долгий путь ради победы в Кубке Франции.

    Итоги? Я доволен этим сезоном. Да, можно вспоминать о негативных вещах, таких как Лига чемпионов. Но я считаю, что в этом году команда показала себя в целом хорошо, игроки всегда стремились к победам. Вот поэтому я счастлив.

    Мое будущее? На данный момент это не важно, главное – победа в Кубке Франции», – приводит слова тренера L'Equipe.

    Напомним, в финальном матче Кубка Франции «Лез Эрбье» уступил «ПСЖ» со счетом 0:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2018 08:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 15:49

      Ничего нового в игру ПСЖ Эмери не внес. В чемпионате Франции все идет по плану,но когда дело доходит до более серьезных соперников в ЛЧ, команда просто теряется, хотя игроки собраны не плохие.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 мая 2018, 09:18

      Было бы странно, если ПСЖ проиграл бы в финале полупрофессиональному клубу из Лиги 3. С одной стороны, не просто так такие чудеса в футболе случаются, эти парни не в камень-ножницы-бумагу свою путёвку в финал выиграли, но третья лига - это всё же третья лига.
      ПСЖ, как обычно, побеждает только там, где не выиграть очень сложно.
      С Эмери всё понятно. Вот надо было ему уходить из Севильи? Там он был на своём месте. А это не его уровень, не тренер он для топ-клуба.

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