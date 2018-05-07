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    Болельщик «Реала» Надаль рассказал, почему болел за «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы

    Теннисист Рафаэль Надаль рассказал о походе на матч 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико»«Арсенал» (1:0, 2:1 по сумме двух встреч).

    Двукратный победитель Уимблдонского турнира носил шарф «матрасников», несмотря на известный факт боления за «Реал».

    «Сегодня считается, что для того, чтобы быть настоящим болельщиком какого-нибудь клуба, надо быть решительно против другой команды. Я считаю это проблемой общества.

    Да, я болею за «Реал». Но у меня много друзей в «Атлетико».

    Они играли в европейском турнире против английской команды. Я принял приглашение «Атлетико» и пришел поддержать команду. Хотел насладиться отличным матчем», – сказал 31-летний испанец,.

    Источник: Skysports

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    07.05.2018 20:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 7 мая 2018, 21:54

      Эпать новость да пусть болеет за кого хочет это его личное дело.когда норм новости будут??????????

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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 7 мая 2018, 21:49

      Но шарф,действительно лишнее :-( Хотя Боярский его поменял)) Но тут можно его понять

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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 7 мая 2018, 21:45

      В целом он правильно сказал,не до такой степени должна доходить вражда фанатов,а иногда и болельщиков разных клубов между собой,из-за пристрастия людей к разным клубам и сборным не должно быть смертей,и любого другого физического ущерба.Дерби это или игра двух сборных,которые враждуют между собой чисто политически,или между этими странами(клубами) произошел когда-то,какой-то инцидент.Люди к сожалению не ценят друг друга,в основном все думают о взаимовыгоде,это очень печально!!!

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 7 мая 2018, 20:56

      Надаль глорихантер)). Если серьезно, все правильно в принципе Рафа сказал, но вот шарфик принципиальных соперников можно было не одевать, конечно...)

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