Болельщик «Реала» Надаль рассказал, почему болел за «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы

Теннисист Рафаэль Надаль рассказал о походе на матч 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Арсенал» (1:0, 2:1 по сумме двух встреч).

Двукратный победитель Уимблдонского турнира носил шарф «матрасников», несмотря на известный факт боления за «Реал».

«Сегодня считается, что для того, чтобы быть настоящим болельщиком какого-нибудь клуба, надо быть решительно против другой команды. Я считаю это проблемой общества.

Да, я болею за «Реал». Но у меня много друзей в «Атлетико».

Они играли в европейском турнире против английской команды. Я принял приглашение «Атлетико» и пришел поддержать команду. Хотел насладиться отличным матчем», – сказал 31-летний испанец,.