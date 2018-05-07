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  • Болельщик «Реала» Надаль рассказал, почему болел за «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы

Болельщик «Реала» Надаль рассказал, почему болел за «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы

7 мая 2018, 20:36
4

Теннисист Рафаэль Надаль рассказал о походе на матч 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико»«Арсенал» (1:0, 2:1 по сумме двух встреч).

Двукратный победитель Уимблдонского турнира носил шарф «матрасников», несмотря на известный факт боления за «Реал».

«Сегодня считается, что для того, чтобы быть настоящим болельщиком какого-нибудь клуба, надо быть решительно против другой команды. Я считаю это проблемой общества.

Да, я болею за «Реал». Но у меня много друзей в «Атлетико».

Они играли в европейском турнире против английской команды. Я принял приглашение «Атлетико» и пришел поддержать команду. Хотел насладиться отличным матчем», – сказал 31-летний испанец,.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Skysports
Лига Европы Реал Атлетико
Комментарии (4)
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Maxi_7
1525715773
Надаль глорихантер)). Если серьезно, все правильно в принципе Рафа сказал, но вот шарфик принципиальных соперников можно было не одевать, конечно...)
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Baggio1986
1525718729
В целом он правильно сказал,не до такой степени должна доходить вражда фанатов,а иногда и болельщиков разных клубов между собой,из-за пристрастия людей к разным клубам и сборным не должно быть смертей,и любого другого физического ущерба.Дерби это или игра двух сборных,которые враждуют между собой чисто политически,или между этими странами(клубами) произошел когда-то,какой-то инцидент.Люди к сожалению не ценят друг друга,в основном все думают о взаимовыгоде,это очень печально!!!
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Baggio1986
1525718955
Но шарф,действительно лишнее :-( Хотя Боярский его поменял)) Но тут можно его понять
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Жёлто-синий
1525719285
Эпать новость да пусть болеет за кого хочет это его личное дело.когда норм новости будут??????????
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