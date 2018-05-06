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    Коутиньо, Суарес и Месси выйдут в основе у «Барселоны», Роналду, Бензема и Бэйл – у «Реала»

    Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Реала» на матч 36-го тура чемпионата Испании. Напомним, встреча пройдет сегодня на «Камп Ноу» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    «Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, С. Роберто, Ракитич, Коутиньо, Бускетс, Иньеста, Л. Суарес, Месси.

    Запасные: Силлессен, Семеду, Вермален, Д. Суарес, Паулиньо, Дембеле, Алькасер.

    «Реал»: Навас, Начо, Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Кроос, Бэйл, Роналду, Бензема.

    Запасные: Касилья, Вальехо, Эрнандес, Асенсио, Ковачич, Себальос, Васкес.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2018 21:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 6 мая 2018, 22:08

      .....полюбому мочилово будет не сухое!!! атака сильней обороны у обоих....жду 3:2 или 4:3

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 6 мая 2018, 22:02

      Нормальная битва предстоит, жаль нет турнирной мотивации...

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 мая 2018, 21:31

      победа барсы в любом случае !

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 6 мая 2018, 21:29

      Эй Зизу, а где тут резерв то, 3,14здабол алжирский

      0
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