Коутиньо, Суарес и Месси выйдут в основе у «Барселоны», Роналду, Бензема и Бэйл – у «Реала»

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Реала» на матч 36-го тура чемпионата Испании. Напомним, встреча пройдет сегодня на «Камп Ноу» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, С. Роберто, Ракитич, Коутиньо, Бускетс, Иньеста, Л. Суарес, Месси.

Запасные: Силлессен, Семеду, Вермален, Д. Суарес, Паулиньо, Дембеле, Алькасер.

«Реал»: Навас, Начо, Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Кроос, Бэйл, Роналду, Бензема.

Запасные: Касилья, Вальехо, Эрнандес, Асенсио, Ковачич, Себальос, Васкес.

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