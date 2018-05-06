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Коутиньо, Суарес и Месси выйдут в основе у «Барселоны», Роналду, Бензема и Бэйл – у «Реала»

6 мая 2018, 21:08
4

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Реала» на матч 36-го тура чемпионата Испании. Напомним, встреча пройдет сегодня на «Камп Ноу» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, С. Роберто, Ракитич, Коутиньо, Бускетс, Иньеста, Л. Суарес, Месси.

Запасные: Силлессен, Семеду, Вермален, Д. Суарес, Паулиньо, Дембеле, Алькасер.

«Реал»: Навас, Начо, Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Кроос, Бэйл, Роналду, Бензема.

Запасные: Касилья, Вальехо, Эрнандес, Асенсио, Ковачич, Себальос, Васкес.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Барселона
Комментарии (4)
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Shogun
1525631399
Эй Зизу, а где тут резерв то, 3,14здабол алжирский
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dinar7777dinar
1525631502
победа барсы в любом случае !
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ARSteven89
1525633323
Нормальная битва предстоит, жаль нет турнирной мотивации...
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525633708
.....полюбому мочилово будет не сухое!!! атака сильней обороны у обоих....жду 3:2 или 4:3
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