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    ABC: Зидан выставит на матч с «Барселоной» полурезервный состав

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может предоставить отдых некоторым игрокам стартового состава в матче 36 тура Примеры с «Барселоной», сообщает ABC.

    Французский специалист опасается возможных травм голкипера Кейлора Наваса, защитников Серхио Рамоса и Марсело, полузащитника Луки Модрича, а также нападающего Криштиану Роналду. Он считает, что финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля» – это единственный оставшийся важный поединок сезона и готов дать отдохнуть ведущим футболистам команды, если потребуется.

    Встреча «Барселона» – «Реал» состоится в воскресенье, 6 мая.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2018 12:59
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 6 мая 2018, 21:38

      ну что опять про.... Зидан, все 5 игроков играют в основном составе , значит трепло, или Бомбардир тупит

      0
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      Рейтинг: +354

      TANNER 5 мая 2018, 18:49

      За то будет на что списать если за сезон 2 раза Барсе влететь.

      0
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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 5 мая 2018, 11:36

      Реал будет играть в финале самого престижного кубка в третий раз подряд, если они смогут его выиграть, то войдут в историю ЛЧ на дооолгие года. И этим всё сказано)

      2
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      Рейтинг: +617

      nelez 5 мая 2018, 10:29

      Зидан правильно и делает. Он отлично понимает что игроки барселоны при возможности будут травмировать основных игроков Реала чтобы в финал ЛЧ Реал вышел с пол силой. Надо было даже полный резерв поставить на эль классико. Этот матч кроме азартов ничего не решает.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > nelez 5 мая 2018, 11:19

      игроки Барселону будут травмировать специально сливочных??? Ты в какой реальности вообще существуешь. Это у твоего костолома Рамоса вечно подкаты двумя ногами, дисквы, и красные карточки по нескольку штук за сезон. Это уже Пепе ушёл из команды, а то были прямо Винни Джонсы от защиты. А ещё на Диего Косту гонят. Он просто мальчик.

      0
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > nelez 5 мая 2018, 23:27

      Ты Реал с Барселоной не ровняй, у нас нет гнилых Рамосов которые в каждом классико красные карточки получают и за жестких подкатов на Месси.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez > Ф.К БАРСЕЛОНА 7 мая 2018, 00:26

      Я до игры написал. А теперь после. Травмировали Рональду . Хотели травмировать Марсело и Рамоса. Даже на Наваса с открытой ногой полез барсук.
      Барса хоть как то хотел остановить Реал в ЛЧ. Но не получится

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > nelez 7 мая 2018, 00:42

      А начал это срач ваш не винный Модрич и симулянт Марсело

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > nelez 7 мая 2018, 20:38

      ну ты смешная девочка !

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 5 мая 2018, 00:46

      Ставишь такой на барсу резерв, спокойно сливаешь 0-5, и потом пеналда говорит что это задумка зидана поберечь игроков на финал. И все пеналдо-воздыхатели верят и начинают кукарекать типа это было задумка.

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      Рейтинг: +617

      nelez > Михаил_Боярский 5 мая 2018, 10:36

      Хоть 7-0 . А что будет менять этот матч? Барса уже чемпион , а Реал претендует в лучшем случае на 2-е место. А если пустить основу и получить 3 травмированных игроков , и проиграть финалЛЧ?
      Если он сыграет с основой , сто процентов каталонцы будут травмировать трех или четырех.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 мая 2018, 22:20

      сомневаюсь в этом. такого никто не поймёт. тем более ставить резерв рискованно в таком матче... хотя о чём это я, Реал и основой Барсе регулярно влетает)

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 4 мая 2018, 21:42

      А Зидан мозг и перед ЛЧ состав сбережет плюс и отмазку искать не придется

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      Рейтинг: +1532

      starche 4 мая 2018, 20:23

      Зина "стелет соломку," чувствует что продует. Хотя, памятуя как тянули судьи маргариновых( не замечали ручонок) в игре с Баварией.......................

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 18:33

      может и правильно, в чемпионате итак уже все понятно а в финале придется оставить много сил.

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      Рейтинг: +1893

      isco2307 4 мая 2018, 18:02

      після матчу з барсою до фіналу 20 днів)треба на Ель Класіко виставляти основу а решту матчів грати резервом

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > isco2307 5 мая 2018, 12:01

      где перевод?)))

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