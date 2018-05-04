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  • ABC: Зидан выставит на матч с «Барселоной» полурезервный состав

ABC: Зидан выставит на матч с «Барселоной» полурезервный состав

4 мая 2018, 12:59
36

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может предоставить отдых некоторым игрокам стартового состава в матче 36 тура Примеры с «Барселоной», сообщает ABC.

Французский специалист опасается возможных травм голкипера Кейлора Наваса, защитников Серхио Рамоса и Марсело, полузащитника Луки Модрича, а также нападающего Криштиану Роналду. Он считает, что финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля» – это единственный оставшийся важный поединок сезона и готов дать отдохнуть ведущим футболистам команды, если потребуется.

Встреча «Барселона» – «Реал» состоится в воскресенье, 6 мая.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Реал Зидан Зинедин
Комментарии (36)
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dinar7777dinar
1525429585
да хоть основной состав выставляй все равно вас барса раскатает как всегда !
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Shogun
1525432498
Да конечно, в прошлый раз Зидан тоже говорил выставил резерв, а вышла основа, 3,14здаболом Зизу становится
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АндрейATM
1525436596
а че так, раз никому уже ничего не надо, отменяйте матч да и все) на камень - ножницы - бумага тренера пусть решат судьбу матча)
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zigbert
1525437256
Зидан готовит команду к финалу ЛЧ и пусть в этом плане пострадает эль-классико.
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panmon
1525437899
Чемпионский коридор тоже не делают чтобы не устать.
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de bruyne
1525438847
Боится основному составу 3:0 еще сделают и не простят...как с Баварием и осново дермо было
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OfaZavr
1525448009
может и правильно, в чемпионате итак уже все понятно а в финале придется оставить много сил.
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starche
1525454585
Зина "стелет соломку," чувствует что продует. Хотя, памятуя как тянули судьи маргариновых( не замечали ручонок) в игре с Баварией.......................
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1525459334
А Зидан мозг и перед ЛЧ состав сбережет плюс и отмазку искать не придется
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Михаил_Боярский
1525470409
Ставишь такой на барсу резерв, спокойно сливаешь 0-5, и потом пеналда говорит что это задумка зидана поберечь игроков на финал. И все пеналдо-воздыхатели верят и начинают кукарекать типа это было задумка.
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