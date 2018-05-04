ABC: Зидан выставит на матч с «Барселоной» полурезервный состав

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может предоставить отдых некоторым игрокам стартового состава в матче 36 тура Примеры с «Барселоной», сообщает ABC.

Французский специалист опасается возможных травм голкипера Кейлора Наваса, защитников Серхио Рамоса и Марсело, полузащитника Луки Модрича, а также нападающего Криштиану Роналду. Он считает, что финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля» – это единственный оставшийся важный поединок сезона и готов дать отдохнуть ведущим футболистам команды, если потребуется.

Встреча «Барселона» – «Реал» состоится в воскресенье, 6 мая.