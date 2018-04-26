Рамос и Бэйл хотят видеть Левандовского в «Реале». Они назвали поляка одним из лучших форвардов в мире

Капитан «Реала» Серхио Рамос и полузащитник Гарет Бэйл порассуждали на тему возможного перехода в мадридский клуб нападающего «Баварии» Роберта Левандовского. Произошло это после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между сливочными и мюнхенцами (2:1).

«Мы привыкли к его игре, мы знаем его уже несколько лет. Подходит ли он как игрок «Реалу»? Эта тема, которую мы разрешаем вам обсуждать, но Левандовски – один из лучших нападающих в мире», – сказал Рамос.

«У Левандовского есть талант и способность развиваться в «Реале». Он один из лучших мировых форвардов. Он гарантирует много голов для «Бавария» и для сборной Польши», – отметил Бэйл.