Годин настроен увезти трофей Лиги Европы в Мадрид

Капитан «Атлетико» Диего Годин рассказал о настрое своей команды перед первым полуфинальным матчем Лиги Европы с «Арсеналом».

«Арсенал» – классная команда. Ее тренер Арсен Венгер вот уже много лет делает свою работу на отлично. Его команда стремится играть в красивый футбол.

Мы соревнуемся за важный титул и за престиж клуба. Знаем, что нужно для победы, поэтому мы сейчас здесь. Не хотим быть вторыми. Хотим увезти трофей в Мадрид», – сказал футболист.

Первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» – «Атлетико» состоится в четверг, 26 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Ответная встреча пройдет в Мадриде 3 мая.