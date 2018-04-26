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    Годин настроен увезти трофей Лиги Европы в Мадрид

    Капитан «Атлетико» Диего Годин рассказал о настрое своей команды перед первым полуфинальным матчем Лиги Европы с «Арсеналом».

    «Арсенал» – классная команда. Ее тренер Арсен Венгер вот уже много лет делает свою работу на отлично. Его команда стремится играть в красивый футбол.

    Мы соревнуемся за важный титул и за престиж клуба. Знаем, что нужно для победы, поэтому мы сейчас здесь. Не хотим быть вторыми. Хотим увезти трофей в Мадрид», – сказал футболист.

    Первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» – «Атлетико» состоится в четверг, 26 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Ответная встреча пройдет в Мадриде 3 мая.

    Источник: УЕФА

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    26.04.2018 07:55
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