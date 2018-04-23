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РФПЛ. «Спартак» примет «Ахмат» в заключительном матче 27-го тура

23 апреля 2018, 08:05
67

В Москве в понедельник, 23 апреля, пройдет заключительный матч 27-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» будет принимать «Ахмат». В случае успеха красно-белые смогут сократить отставание от лидирующего в турнирной таблице «Локомотива» до четырех очков.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный)

22 апреля, 19:30 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ташаев, 69.

Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Нобоа, 40; 1:1 – Паршивлюк, 67.

Анжи (Махачкала) – Урал (Екатеринбург)

Гол: 0:1 – Бикфалви, 84.

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Горбатенко, 3; 1:1 – Паредес, 36; 2:1 – Ткачев, 46; 2:2 – Кузяев, 82; 2:3 – Кузяев, 84; 3:3 – Дзюба, 88.

Тосно (Ленинградская область) – Амкар (Пермь) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Рязанцев (с пенальти), 17; 0:2 – Костюков, 90+2.

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Газинский, 53; 1:1 – Муса, 73; 2:1 – Муса, 85.

Локомотив (Москва) – Уфа – 0:0

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Анжи Урал СКА-Хабаровск Динамо Арсенал Зенит Тосно Амкар-Пермь ЦСКА Краснодар Локомотив Уфа Спартак Ахмат Бердыев Курбан
Комментарии (67)
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sport1603
1524390657
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Shogun
1524392417
Артемка давай дубль, Олег уже им спасибо сказал и теперь твоя очередь
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Татарин за ЦСКА
1524461085
Надеюсь Ахмат сможет отнять очки у Спартака,хоть это маловероятно
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Мары
1524463395
Теперь всё в руках Спартака. Локомотив затрясло.Хотя и Спартак трясёт не меньше.Игра нервов пошла.
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dendiesel
1524466635
Спартак 100% победит Ахмат!!!
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rostik-100
1524467241
Спартак выиграет, там Локо с Краснодаром и Зенитом играть - такой шанс не упускают.
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DeutschlandUberAlles
1524469243
Надо что бы Спартак стал чемпионом.
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OfaZavr
1524471654
Спартак обязан выложиться сегодня на полную и воспользоваться осечками Локо! Вперед Спартак!
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Сибирь за Спартак
1524493102
Вайнахам сегодня ни хрена не светит.
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Одинокий волк Маквейд
1524493622
Сегодня посмотрим, есть ли у чемпиона характер.
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