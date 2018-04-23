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    РФПЛ. «Спартак» примет «Ахмат» в заключительном матче 27-го тура

    В Москве в понедельник, 23 апреля, пройдет заключительный матч 27-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» будет принимать «Ахмат». В случае успеха красно-белые смогут сократить отставание от лидирующего в турнирной таблице «Локомотива» до четырех очков.

    Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

    Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный)

    22 апреля, 19:30 по московскому времени

    Текстовая онлайн-трансляция

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ташаев, 69.

    Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нобоа, 40; 1:1 – Паршивлюк, 67.

    Анжи (Махачкала) – Урал (Екатеринбург)

    Гол: 0:1 – Бикфалви, 84.

    Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Горбатенко, 3; 1:1 – Паредес, 36; 2:1 – Ткачев, 46; 2:2 – Кузяев, 82; 2:3 – Кузяев, 84; 3:3 – Дзюба, 88.

    Тосно (Ленинградская область) – Амкар (Пермь) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рязанцев (с пенальти), 17; 0:2 – Костюков, 90+2.

    ЦСКА (Москва) – Краснодар – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Газинский, 53; 1:1 – Муса, 73; 2:1 – Муса, 85.

    Локомотив (Москва) – Уфа – 0:0

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2018 08:05
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    Комментарии61
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 24 апреля 2018, 19:08

      "Гостеприимно" Спартак встретил гостей..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +304

      Антисемит 23 апреля 2018, 20:25

      мда, почитал ваши комментарии после первого тайма, поулыбался))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 23 апреля 2018, 17:48

      Верю в народную команду, вопреки всему.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 23 апреля 2018, 17:27

      Сегодня посмотрим, есть ли у чемпиона характер.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 23 апреля 2018, 17:18

      Вайнахам сегодня ни хрена не светит.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 23 апреля 2018, 17:07

      Сложный матч будет...нервный.Ахмат,если соберётся,то может упереться.Так что Спартаку нужно подойти со всей серьёзностью к игре и взять свои три законных очка.Удачи парни!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6942

      mamba9090909 23 апреля 2018, 13:34

      Ахмат, покажите свою гордость.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 23 апреля 2018, 11:29

      Ахмат в хорошей форме и проигрывать они не собираются

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 11:20

      Спартак обязан выложиться сегодня на полную и воспользоваться осечками Локо! Вперед Спартак!

      3
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      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > OfaZavr 23 апреля 2018, 17:19

      2-1

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Сибирь за Спартак 23 апреля 2018, 18:10

      согласен)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 апреля 2018, 10:40

      Надо что бы Спартак стал чемпионом.

      1
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