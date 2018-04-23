РФПЛ. «Спартак» примет «Ахмат» в заключительном матче 27-го тура

В Москве в понедельник, 23 апреля, пройдет заключительный матч 27-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» будет принимать «Ахмат». В случае успеха красно-белые смогут сократить отставание от лидирующего в турнирной таблице «Локомотива» до четырех очков.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный)

22 апреля, 19:30 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ташаев, 69.

Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Нобоа, 40; 1:1 – Паршивлюк, 67.

Анжи (Махачкала) – Урал (Екатеринбург)

Гол: 0:1 – Бикфалви, 84.

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Горбатенко, 3; 1:1 – Паредес, 36; 2:1 – Ткачев, 46; 2:2 – Кузяев, 82; 2:3 – Кузяев, 84; 3:3 – Дзюба, 88.

Тосно (Ленинградская область) – Амкар (Пермь) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Рязанцев (с пенальти), 17; 0:2 – Костюков, 90+2.

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Газинский, 53; 1:1 – Муса, 73; 2:1 – Муса, 85.

Локомотив (Москва) – Уфа – 0:0

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