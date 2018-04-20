Салах стал причиной переноса двух матчей чемпионата Египта

Два матча чемпионата Египта будут перенесены по причине участия нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в церемонии вручения приза лучшему игроку АПЛ по итогам сезона, сообщил президент национальной Федерации футбола Амер Хусейн.

25-летний футболист является одним из кандидатов на престижную награду. Федерация приняла решение о переносе поединков, чтобы египетские болельщики имели возможность спокойно посмотреть трансляцию торжественного мероприятия.

«В этот день у нас запланировано три матча. Первый, в 15:30, состоится. Два других будут перенесены.

Никто не возражал против переноса, все хотят порадоваться за Мохамеда», – цитирует Хусейна FilGoal.

Церемония вручения награды лучшему футболиста АПЛ пройдет в воскресенье, 22 апреля.