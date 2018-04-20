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    Салах стал причиной переноса двух матчей чемпионата Египта

    Два матча чемпионата Египта будут перенесены по причине участия нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в церемонии вручения приза лучшему игроку АПЛ по итогам сезона, сообщил президент национальной Федерации футбола Амер Хусейн.

    25-летний футболист является одним из кандидатов на престижную награду. Федерация приняла решение о переносе поединков, чтобы египетские болельщики имели возможность спокойно посмотреть трансляцию торжественного мероприятия.

    «В этот день у нас запланировано три матча. Первый, в 15:30, состоится. Два других будут перенесены.

    Никто не возражал против переноса, все хотят порадоваться за Мохамеда», – цитирует Хусейна FilGoal.

    Церемония вручения награды лучшему футболиста АПЛ пройдет в воскресенье, 22 апреля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2018 15:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 апреля 2018, 00:05

      Салах очень крут !

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    • ...
      Рейтинг: +95

      ЛивеерпулЬ 20 апреля 2018, 15:20

      Респект

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