Спаллетти считает, что «Интер» попадет в Лигу чемпионов благодаря характеру

Главный тренер итальянского «Интера» Лучано Спаллетти поговорил о перспективах команды попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Специалист верит в благоприятное развитие событий.

«К сожалению, с каждым туром мы теряем возможность влиять на распределение мест. При этом сейчас имеет значение каждый гол. Считаю, что попадем в Лигу чемпионов засчет характера. В оставшиеся шесть игр мы должны все решить сами», – сказал тренер.

«Интер» отстает от зоны Лиги чемпионов на очко.