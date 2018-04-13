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    Мутко: «Российские клубы могли выступить намного лучше в еврокубках»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что выступление российских клубов в нынешнем еврокубковом сезоне позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. При этом он считает, что результат мог бы быть намного лучше.

    Напомним, ни «Спартак», ни ЦСКА не сумели пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, заняв в своих группах третьи места. В Лиге Европы красно-белые вылетели на стадии 1/16 финала, а армейцы дошли до четвертьфинала, где уступили «Арсеналу» (1:4; 2:2). «Зенит» и «Локомотив» завершили свои выступления в Лиге Европы в 1/8 финала.

    «Я тоже считаю, что российские клубы выступили успешно. Результат неплохой, но мы могли выступить намного лучше. Мы в этом году стали четвертыми по итогам еврокубков. И войти в эту четверку – достойный результат, что позволяет с надеждой смотреть в будущее. Мы можем играть лучше, а для этого нужен опыт. Не хватает уровня и мастерства игроков, конкурировать с такими командами ребятам сложно.

    В целом, ЦСКА смотрелся очень достойно. Есть вопрос длинной скамейки, такого количества игроков европейского уровня у нашей команды, как у «Арсенала» нет. Но мы еще раз увидели, что Акинфеев и Головин – игроки европейского уровня. Да и посмотрите, как молодежь играла», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    13.04.2018 12:42
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +75

      igoor52 13 апреля 2018, 19:56

      Вот бы еще англицкий освоить!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 18:37

      По нашему уровню и это не плохой результат.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 13 апреля 2018, 18:31

      мутный прав в одном - могли,но не смогли....в реале весь наш футбол один большой пук - удивительно- что-то ещё показываем в европе....уберите легов - и будет кирдык....пример - Голландия...денег нет - нет крутых легов - нет результатов...держимся за счёт газонефтеолигархов....печально...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 апреля 2018, 18:28

      опять очередное бла-бла-бла.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 апреля 2018, 17:52

      Настоящий путенец,все кругом хиреет и валится,но в речах," все хорошо,а в будущем, будет совсем отлично ".
      Всё в будущем.
      Пока мы как лохи слушаем и ждем- они воруют и продолжают ОБЕЩАТЬ.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 13 апреля 2018, 16:37

      Интересно, что с ним будет после ЧМ-2018?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 апреля 2018, 16:00

      Всё хорошо прекрасная маркиза!Всё хорошо всё хорошо!

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 апреля 2018, 15:58

      Заткните это Мудко! Не хера им портить праздник! Ишь, *****, примазался своим мнением.

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 апреля 2018, 14:12

      Да, если бы не лимит на легионеров, то могли бы выступить лучше.

      2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 13 апреля 2018, 14:00

      Сколько можно читать банальщину энтого субъекта?

      1
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