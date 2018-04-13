Мутко: «Российские клубы могли выступить намного лучше в еврокубках»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что выступление российских клубов в нынешнем еврокубковом сезоне позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. При этом он считает, что результат мог бы быть намного лучше.

Напомним, ни «Спартак», ни ЦСКА не сумели пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, заняв в своих группах третьи места. В Лиге Европы красно-белые вылетели на стадии 1/16 финала, а армейцы дошли до четвертьфинала, где уступили «Арсеналу» (1:4; 2:2). «Зенит» и «Локомотив» завершили свои выступления в Лиге Европы в 1/8 финала.

«Я тоже считаю, что российские клубы выступили успешно. Результат неплохой, но мы могли выступить намного лучше. Мы в этом году стали четвертыми по итогам еврокубков. И войти в эту четверку – достойный результат, что позволяет с надеждой смотреть в будущее. Мы можем играть лучше, а для этого нужен опыт. Не хватает уровня и мастерства игроков, конкурировать с такими командами ребятам сложно.

В целом, ЦСКА смотрелся очень достойно. Есть вопрос длинной скамейки, такого количества игроков европейского уровня у нашей команды, как у «Арсенала» нет. Но мы еще раз увидели, что Акинфеев и Головин – игроки европейского уровня. Да и посмотрите, как молодежь играла», – сказал Мутко.