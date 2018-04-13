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  • Мутко: «Российские клубы могли выступить намного лучше в еврокубках»

Мутко: «Российские клубы могли выступить намного лучше в еврокубках»

13 апреля 2018, 12:42
26

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что выступление российских клубов в нынешнем еврокубковом сезоне позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. При этом он считает, что результат мог бы быть намного лучше.

Напомним, ни «Спартак», ни ЦСКА не сумели пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, заняв в своих группах третьи места. В Лиге Европы красно-белые вылетели на стадии 1/16 финала, а армейцы дошли до четвертьфинала, где уступили «Арсеналу» (1:4; 2:2). «Зенит» и «Локомотив» завершили свои выступления в Лиге Европы в 1/8 финала.

«Я тоже считаю, что российские клубы выступили успешно. Результат неплохой, но мы могли выступить намного лучше. Мы в этом году стали четвертыми по итогам еврокубков. И войти в эту четверку – достойный результат, что позволяет с надеждой смотреть в будущее. Мы можем играть лучше, а для этого нужен опыт. Не хватает уровня и мастерства игроков, конкурировать с такими командами ребятам сложно.

В целом, ЦСКА смотрелся очень достойно. Есть вопрос длинной скамейки, такого количества игроков европейского уровня у нашей команды, как у «Арсенала» нет. Но мы еще раз увидели, что Акинфеев и Головин – игроки европейского уровня. Да и посмотрите, как молодежь играла», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Лига Европы Лига чемпионов Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Мутко Виталий
Комментарии (26)
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bset
1523613852
Пример с ЦСКА вчера показательный был. Отыграл здорово Набабкин, который обычно в запасе из-за Фернандеса. Отыграл хорошо Бистрович, у которого тоже полно конкурентов на его позиции. Даже Витиньо завелся на 10-15 минут, которого оставили в запасе. Хорошо сыграл Чалов, который в запасе обычно находится. В общем, итог какой. Нужна конкуренция. Есть конкуренция - ты стараешься играть лучше и лучше. Либо чтобы удержать место в основе, либо чтобы туда попасть. Ну а Мудко и его шайка убивают конкуренцию всякими лимитами. Не ограничения надо вводить, а мотивировать своих воспитывать. Создавать все условия, но при этом не ограничивать клубы в покупке качественных иностранцев. Ничего не вижу плохого в том, чтобы Зенит, например, был условной Баварией, которая покупает классных легионеров. А покупали легионеров, потому что выгоднее было купить иностранца. Ввели лимит - эта выгода еще больше стала, потому что россиянин стал стоить дороже. Вот и все. Будет конкуренция - будет достойный уровень чемпионата и результаты в Европе будут. Все-таки, когда Кубок УЕФА выигрывали, лимита еще не было. Точнее, в 2008 он может уже и был, но повлиять еще не успел.
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Полная Канистра
1523613880
футбольными делами надо дома заниматься разъезжать по регионам и помогать развитию молодёжи а то тебя вообще не видно сидишь в кабинете как паразит общества дай бог после инногурации президента тебя вышвырнут подальше в морской порт докером
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DIDI 23
1523613946
Если всех мутков выгнать из спорта, то России не будет равных.
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vladimir-7
1523614251
Мутко, Мы, мы, мы, а вы-то, что конкретно сделали??? Чем помогли командам, участникам в розыгрыше европейских кубков???
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Татарин за ЦСКА
1523614670
мы мы мы.Кто вы то???Лично ты Мудко или остальные чинуши кабинетные????нет!!!!Умеете только языками чисать и всё тут.
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raritet
1523616133
Как они могли ? Вы , господин Мутко сделали все чтобы ослабить РФПЛ. Спорт -это борьба , а не сражение паспортистов. Если бы в стране еще оставались те лидеры , которые по настоящему были лучшими в своих позициях: Гарай, Халк, Думбия, Витсель и т.д. , то шансы быть чуть потеплее. А так выходят и на полях Европы на них смотрят как на вымерших мамонтов; неужели это те кто еще в том веке играли с нашим Арсеналом? Представляю как у англичан аж глаза на лоб. У них уже Арсенал обновился настолько, что я только Чеха с его щлемом, Арсена с его огорченно-удивленным видом от игры своей команды, и Озила , да Кривоного Косиельни никого уже не знаю. Поэтому до игры все и говорили Ой Арсенал, Ой Арсенал. Да никакущий Арсенал . Если бы это был Арсенал еще С Ван Перси, Жиру, Чемберленом и т.д. -это совсем другой Арсенал.
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kykyi
1523631176
Настоящий путенец,все кругом хиреет и валится,но в речах," все хорошо,а в будущем, будет совсем отлично ". Всё в будущем. Пока мы как лохи слушаем и ждем- они воруют и продолжают ОБЕЩАТЬ.
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OfaZavr
1523633337
опять очередное бла-бла-бла.
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SPACE TRUCKIN
1523633504
мутный прав в одном - могли,но не смогли....в реале весь наш футбол один большой пук - удивительно- что-то ещё показываем в европе....уберите легов - и будет кирдык....пример - Голландия...денег нет - нет крутых легов - нет результатов...держимся за счёт газонефтеолигархов....печально...
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zigbert
1523633872
По нашему уровню и это не плохой результат.
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