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    Лаказетт: «Теперь главная цель «Арсенала» – выиграть Лигу Европы»

    Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт считает, что после выхода в полуфинал Лиги Европы его команда способна одержать победу в данном розыгрыше турнира.

    «Это был сложный матч против хорошего соперника. ЦСКА был силен, но мы победили по итогам двух матчей.

    Теперь наша главная цель – выиграть Лигу Европы. В том числе ради того, чтобы сохранить работу Венгеру», – рассказал Лаказетт.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 2:2. Результат первой игры – 1:4.

    ЦСКА почти обыграл «Арсенал». Я поверил в чудеса!

    Источник: Р-Спорт

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    13.04.2018 09:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 апреля 2018, 19:52

      Не верю в это. Вот если пройдёте Атлетико. Уже самому смешно стало, пока писал. Ой не знаю, что там должно случиться, чтобы Симеоне не взял Кубок.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 13 апреля 2018, 12:25

      С такой игрой, что Арсенал показал против ЦСКА его потолок это выход в финал и это если со жребием повезёт. Если на Зальцбург попадут шанс есть, если на Марсель 50 на 50 а с Атлетико ловить нечего.

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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 13 апреля 2018, 10:41

      Хоть я и поддерживаю Арсенал, но уверен, что никак. Там Атлетико, да я думаю от Зальзбурга могут пролететь

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 13 апреля 2018, 09:50

      Будете так выделываться как с цска, то хрен что выиграете,и пойдет Венгер в отставку с голым задом!

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