Лаказетт: «Теперь главная цель «Арсенала» – выиграть Лигу Европы»

Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт считает, что после выхода в полуфинал Лиги Европы его команда способна одержать победу в данном розыгрыше турнира.

«Это был сложный матч против хорошего соперника. ЦСКА был силен, но мы победили по итогам двух матчей.

Теперь наша главная цель – выиграть Лигу Европы. В том числе ради того, чтобы сохранить работу Венгеру», – рассказал Лаказетт.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 2:2. Результат первой игры – 1:4.

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