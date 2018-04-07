Гвардиола: «Сегодня особенный день для «Манчестер Юнайтед». А жаль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги проигранного «Манчестер Юнайтед» матча в рамках 33 тура АПЛ.

«Это особый день для «Юнайтед», что жаль. Мы сделали абсолютно все в первой половине матча, но затем в течение 10-15 минут мы пропустили голы. Что есть, то есть.

Но мы движемся вперед. Мы сделали все в первом тайме, мы играли смело и создали очень много шансов. За что-то нас наказали в первом тайме, за что-то – во втором, но мы должны становиться лучше. В конце концов, мы были недостаточно хороши. Такой график, поэтому АПЛ является настолько жестким турниром.

Мы постараемся собраться к матчу с «Ливерпулем» (прим. – ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов), мы профессионалы», – сказал Гвардиола.

Погба идеально выиграл конфликт с Гвардиолой