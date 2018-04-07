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    Гвардиола: «Сегодня особенный день для «Манчестер Юнайтед». А жаль»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги проигранного «Манчестер Юнайтед» матча в рамках 33 тура АПЛ.

    «Это особый день для «Юнайтед», что жаль. Мы сделали абсолютно все в первой половине матча, но затем в течение 10-15 минут мы пропустили голы. Что есть, то есть.

    Но мы движемся вперед. Мы сделали все в первом тайме, мы играли смело и создали очень много шансов. За что-то нас наказали в первом тайме, за что-то – во втором, но мы должны становиться лучше. В конце концов, мы были недостаточно хороши. Такой график, поэтому АПЛ является настолько жестким турниром.

    Мы постараемся собраться к матчу с «Ливерпулем» (прим. – ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов), мы профессионалы», – сказал Гвардиола.

    Погба идеально выиграл конфликт с Гвардиолой

    Источник: BBC

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    07.04.2018 22:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 7 апреля 2018, 23:01

      Нет сомнения, что МанСити ответку сыграет лучше, чем первый матч, на которые они вышли слишком вальяжными. Две оплеухи за неделю приведут команду в чувство. Но 3 мяча у Ливерпуля - это утопия.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Вомбат 8 апреля 2018, 14:09

      не утопия, но будет сложно. особенно, если Гвардиола не подумает получше о тактике. Играть баш-на-баш с Ливерпулем - это жутко самонадеянно.

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