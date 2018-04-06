Согласно исследованию, состояние тела Роналду находится на уровне 23-летнего человека

Как сообщает Deportes Cope, физическое состояние нападающего «Реала» Криштиану Роналду несравнимо с возможностями других футболистов возрастом 33 года. Биологические параметры португальца ближе к телу 23-летнего человека.

Жировая прослойка у форварда составляет семь процентов от массы тела (обычно этот показатель – 10-11%). Что касается мышечной массы, то она равняется 50 процентам (обычно – 46%).

В текущем сезоне Роналду провел 36 матчей за сливочных, записав в свой актив 39 голов и семь результативных передач.

Напомним, нападающий дебютировал во взрослом футболе в августе 2001 года в возрасте 16 лет.