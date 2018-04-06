Согласно исследованию, состояние тела Роналду находится на уровне 23-летнего человека

Неудивительно с его-то отношением к телу, питанию и здоровью в целом.
У нас многие 23-летние парни выглядят на 40, а то и старше. И биологические параметры такие же.
Как сообщает Deportes Cope, физическое состояние нападающего «Реала» Криштиану Роналду несравнимо с возможностями других футболистов возрастом 33 года. Биологические параметры португальца ближе к телу 23-летнего человека.
Жировая прослойка у форварда составляет семь процентов от массы тела (обычно этот показатель – 10-11%). Что касается мышечной массы, то она равняется 50 процентам (обычно – 46%).
В текущем сезоне Роналду провел 36 матчей за сливочных, записав в свой актив 39 голов и семь результативных передач.
Напомним, нападающий дебютировал во взрослом футболе в августе 2001 года в возрасте 16 лет.