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    Согласно исследованию, состояние тела Роналду находится на уровне 23-летнего человека

    Как сообщает Deportes Cope, физическое состояние нападающего «Реала» Криштиану Роналду несравнимо с возможностями других футболистов возрастом 33 года. Биологические параметры португальца ближе к телу 23-летнего человека.

    Жировая прослойка у форварда составляет семь процентов от массы тела (обычно этот показатель – 10-11%). Что касается мышечной массы, то она равняется 50 процентам (обычно – 46%).

    В текущем сезоне Роналду провел 36 матчей за сливочных, записав в свой актив 39 голов и семь результативных передач.

    Напомним, нападающий дебютировал во взрослом футболе в августе 2001 года в возрасте 16 лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2018 16:34
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 7 апреля 2018, 19:44

      Неудивительно с его-то отношением к телу, питанию и здоровью в целом.
      У нас многие 23-летние парни выглядят на 40, а то и старше. И биологические параметры такие же.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 апреля 2018, 12:04

      Как про баранину на шашлык говорят идиоты.

      0
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      Рейтинг: +64

      baltica 6 апреля 2018, 20:26

      А Сычёве в 33 и подумать страшно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      elsa 6 апреля 2018, 18:58

      больше походит, что оный пытается отвести внимание от того, что ему 33. и уже вскоре по губе может поймать, указывая кого можно реалу купить, кого нет

      0
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 6 апреля 2018, 18:06

      Тогда получается бодибильдеры все молодые,даже если старые.Причем тут эти показатели,когда убежден его сердце на грани истощения от чрезмерных перегрузок из за Месси.Месси пешком делает,то,что делает Рон на пределе своих возможностей на поле

      0
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      Рейтинг: +73

      ПсеФдоним > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 6 апреля 2018, 18:44

      Чувак, ты просто вырвал из контекста - я не думаю, что люди проводившие исследование глупее тебя в этом плане. И при чем тут Месси?

      2
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      Рейтинг: +148

      grafff 6 апреля 2018, 17:50

      диаметр отверстия нужно проверить, может оно как у 77- летнего!

      3
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      Рейтинг: +624

      juvseriy > grafff 6 апреля 2018, 18:14

      Шутка зачет))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > grafff 6 апреля 2018, 18:16

      Кто про что... а ты всё про отверстия!

      3
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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever > grafff 6 апреля 2018, 18:22

      А то может и как у самого старого жителя планеты)))

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 апреля 2018, 17:30

      Все время говорил, что он читер, вот и доказательства ))))

      4
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      Рейтинг: +567

      LAY394 6 апреля 2018, 17:23

      А наших даже исследовать не будут, все и так ясно

      4
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 апреля 2018, 17:16

      Вот бы нам в сборную пару таких 33-летних игроков))

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 апреля 2018, 17:13

      Прверьте Златана.
      Надо выяснить,в конце концов,кто Бог,а кто около ворот в Рай пасётся..

      1
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > shinnik 6 апреля 2018, 17:25

      ))))))))))

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