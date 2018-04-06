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    Россия останется на шестом месте в рейтинге УЕФА по итогам сезона

    Завершилась очередная еврокубкая неделя. По ее итогам стало известно, что Россия потеряла теоретические шансы обойти Францию в рейтинге УЕФА.

    У России были шансы выйти на пятое место только в случае победы ЦСКА во всех оставшихся матчах Лиги Европы.

    При этом Россия точно не опустится ниже шестой строчки. Таким образом, в следующем сезоне страну представят по три клуба в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    Рейтинг УЕФА:

    1. Испания – 104,855
    2. Англия – 78,319
    3. Италия – 74,749
    4. Германия – 70,998
    5. Франция – 55,415
    6. Россия – 53,182
    7. Португалия – 46,915
    8. Украина – 41,133
    9. Бельгия – 38,500
    10. Турция – 35,800.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2018 01:34
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 7 апреля 2018, 09:04

      Очень хороший результат для РФПЛ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 14:35

      Все это очень даже не плохо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 апреля 2018, 11:08

      хорошо конечно, в следующем сезоне попробуем взобраться на пятое.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > gosproektikabinet 6 апреля 2018, 13:56

      Твои советы будем слушать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > gosproektikabinet 6 апреля 2018, 18:21

      за счет всех наших клубов которые попадут в еврокубки, если выступят хотя бы на уровне этого сезона.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 6 апреля 2018, 10:17

      Народ а чем разница между 5 и 6 местом ? Заранее спасибо

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Бмв525 6 апреля 2018, 10:20

      никакая, кроме как пяткой в грудь побить, что у нас чемпионат в ТОП5 входит.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > Бмв525 6 апреля 2018, 10:36

      6 (3+3) команд в еврокубках играют. И в данный момент, нам это место очень нужно. Условно 3 команды из (ЦСКА, Зенит, Спартак, Локомотив) играют в ЛЧ, а еще 3, кто-нибудь скажем из Ростова Краснодара или Уфы играют в ЛЕ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > ARTHUR19 6 апреля 2018, 11:01

      это дает 6-е место на которым мы уже и так находимся.

      "начиная с 2018 года, четыре первые страны рейтинга (сейчас это Испания, Германия, Англия и Италия) смогут напрямую заявлять в групповой турнир Лиги чемпионов по четыре команды. Пятая и шестая страны (Франция и Россия) – по две (и еще по одной – в 3-й отборочный раунд)."

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > gosproektikabinet 6 апреля 2018, 11:38

      Сомневаюсь, что будет все наоборот. Уфа, Ростов и Краснодар - первые 3 места, остальные будет стремиться в лигу европы попасть.
      Скорее всего на ближайшие несколько лет все будет именно так как я написал в первом сообщении.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 апреля 2018, 10:04

      и то хорошо прогресс есть

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 6 апреля 2018, 09:30

      догоним францию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 6 апреля 2018, 08:36

      Новость хорошая, но есть ощущение, что это, к сожалению, не надолго.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 апреля 2018, 08:32

      Вот что любопытно - турецкий клубный футбол на 10-ом месте, а там столько звезд играет! И сборная Турции на порядок лучше нынешней сборной России играет.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > ferrum 7 апреля 2018, 09:41

      А где я писал что это рейтинг сборных? Ты жопой читаешь чтоли?

      0
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      Рейтинг: +662

      pato08 6 апреля 2018, 08:14

      Это давно уже ясно. В следующем сезоне будет тяжко. Набранные очки у нас на 6 будут делиться, а у португальцев на 5.

      2
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      Рейтинг: +32

      Nikol 6 апреля 2018, 08:10

      Только не в следующем сезоне, а в сезоне 2019-2020!!!

      0
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