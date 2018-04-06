Россия останется на шестом месте в рейтинге УЕФА по итогам сезона

Завершилась очередная еврокубкая неделя. По ее итогам стало известно, что Россия потеряла теоретические шансы обойти Францию в рейтинге УЕФА.

У России были шансы выйти на пятое место только в случае победы ЦСКА во всех оставшихся матчах Лиги Европы.

При этом Россия точно не опустится ниже шестой строчки. Таким образом, в следующем сезоне страну представят по три клуба в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Рейтинг УЕФА:

1. Испания – 104,855

2. Англия – 78,319

3. Италия – 74,749

4. Германия – 70,998

5. Франция – 55,415

6. Россия – 53,182

7. Португалия – 46,915

8. Украина – 41,133

9. Бельгия – 38,500

10. Турция – 35,800.