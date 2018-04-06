Россия останется на шестом месте в рейтинге УЕФА по итогам сезона

Завершилась очередная еврокубкая неделя. По ее итогам стало известно, что Россия потеряла теоретические шансы обойти Францию в рейтинге УЕФА.
У России были шансы выйти на пятое место только в случае победы ЦСКА во всех оставшихся матчах Лиги Европы.
При этом Россия точно не опустится ниже шестой строчки. Таким образом, в следующем сезоне страну представят по три клуба в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Рейтинг УЕФА:
1. Испания – 104,855
2. Англия – 78,319
3. Италия – 74,749
4. Германия – 70,998
5. Франция – 55,415
6. Россия – 53,182
7. Португалия – 46,915
8. Украина – 41,133
9. Бельгия – 38,500
10. Турция – 35,800.
Источник: «Спорт-Экспресс»