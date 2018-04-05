«Ливерпуль» обошел «ПСЖ» и «Реал» по средней результативности в ЛЧ

В среду состоялся первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» встречался с «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:0.

После этой встречи мерсисайдцы лидируют в текущем розыгрыше турнире по средней результативности, сообщает InStat. Команда Юргена Клоппа забивает в среднем по 3,44 гола за игру.

Стоит отметить, что второе место по этому показателю занимает «ПСЖ» (3,38), выбывший из ЛЧ в 1/8 финала. Третьим идет «Реал» с показателем 2,78 гола за матч.