Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» обошел «ПСЖ» и «Реал» по средней результативности в ЛЧ

    В среду состоялся первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» встречался с «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:0.

    После этой встречи мерсисайдцы лидируют в текущем розыгрыше турнире по средней результативности, сообщает InStat. Команда Юргена Клоппа забивает в среднем по 3,44 гола за игру.

    Стоит отметить, что второе место по этому показателю занимает «ПСЖ» (3,38), выбывший из ЛЧ в 1/8 финала. Третьим идет «Реал» с показателем 2,78 гола за матч.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2018 09:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -16

      sport1409 5 апреля 2018, 11:12

      Прогнoзы футбольных матчей -> bets-info.ru

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11