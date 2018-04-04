Мхитарян: «Березуцкие? Все знают, что им уже по 35 лет. Они очень опытны»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от мата 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА. Также он высказался об игре защитников армейцев Алексея и Василия Березуцких.

«Могу сказать, что ЦСКА – очень хорошая команда. У них появилось несколько новых игроков по сравнению с прошлым сезоном. Все знают, что братьям Березуцким уже 35 лет, они очень опытны, что поможет им компактно сыграть в защите.

Не осталось простых команд. У нас еще несколько игр в чемпионате Англии. Мы намерены выложиться по полной, чтобы выиграть эти матчи и показать, какое место мы занимаем в Европе», – сказал Мхитарян.

Матч «Арсенал» – ЦСКА пройдет завтра в Лондоне. Встреча начнется в 22:05 по московскому времени.