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    Мхитарян: «Березуцкие? Все знают, что им уже по 35 лет. Они очень опытны»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от мата 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА. Также он высказался об игре защитников армейцев Алексея и Василия Березуцких.

    «Могу сказать, что ЦСКА – очень хорошая команда. У них появилось несколько новых игроков по сравнению с прошлым сезоном. Все знают, что братьям Березуцким уже 35 лет, они очень опытны, что поможет им компактно сыграть в защите.

    Не осталось простых команд. У нас еще несколько игр в чемпионате Англии. Мы намерены выложиться по полной, чтобы выиграть эти матчи и показать, какое место мы занимаем в Европе», – сказал Мхитарян.

    Матч «Арсенал» – ЦСКА пройдет завтра в Лондоне. Встреча начнется в 22:05 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    04.04.2018 20:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 5 апреля 2018, 09:33

      березуцким уже по 35 лет они очень опытны очень медлительны мысли ноль да и техника слабовата короче проще оббежать чем перепрыгнуть и им уже ничто не поможет вот что на самом деле подумал мхитарян но как настоящий толерантный европеец немного перефразировал

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 4 апреля 2018, 23:18

      Насчёт компактности вряд ли получится если арсенал захочет то уничтожит армейцев

      -1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 4 апреля 2018, 21:01

      А Игнашевич то еще постарше будет....Вот и придется вам играть с командой пенсионеров....

      3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 апреля 2018, 20:40

      И поэтому забить сборной России и цска очень сложно

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man > de bruyne 4 апреля 2018, 21:23

      ВРОДЕ МЮ 5 мячей вколотил в Москве

      0
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