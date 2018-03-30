Неймар вернется в Париж в конце апреля

Нападающий «ПСЖ» Неймар восстанавливается после операции на правой ноге из-за растяжения связок и трещины пятой плюсневой кости, сообщает UOL Esporte. В данный момент бразилец проходит все необходимые процедуры под наблюдением личного физиотерапевта клуба.

Сейчас не называется точная дата возвращения в строй бразильца, но известно, что он вернется в расположение «ПСЖ» к концу апреля. В случае выхода парижан в финал Кубка Франции нападающий может сыграть в матче, который состоится 8 мая.