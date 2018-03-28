Бубнов: «Видел матчи Египта. Мы должны его побеждать и выходить из группы на ЧМ-2018»

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал действия футболистов сборной России в товарищеских матчах с Бразилией (0:3 и Францией (1:3). По его мнению, на данный момент россияне сильно уступают лидерам мирового футбола, но тем не менее способны выйти из группы на домашнем чемпионате мира.

«Матчи с Бразилией и Францией подтвердили наш уровень. Мы сильно уступаем лидерам мирового футбола функционально, вторые таймы завершаются не в нашу пользу. Очевидна и громадная разница в исполнительском мастерстве. Могу согласиться с теми, кто говорит, что это слабейшая сборная России в истории. Судя по результатам это действительно так.

При этом с французами мы сыграли более качественно, чем с бразильцами. Иногда нам даже удавались качественные комбинации в атаке. Я бы даже сказал, что у сборной есть прогресс по сравнению с первыми матчами под руководством Черчесова.

Лучшим был Головин. А вот Дзагоев и Ерохин провалились. Не блистал и Алексей Миранчук. Если честно, то я не видел ни одной хорошей игры от Александра Ерохина в сборной. Он всегда незаметен, малоэффективен. Очередной неудачный матч провел и Нойштедтер. Сколько бы ему шансов не давали, он их не использует, по сути, ошибается в каждом матче.

Иностранцы в сборной? Если игрок действительно хорошего уровня, и у него есть паспорт РФ, то не вижу причин не вызвать его. Натурализовали Рауша, Нойштедтера, Фернандеса, Гилерме… Ари? Я не вижу в этом проблем. Ари бы очень помог сборной России, я уже не говорю о Луисе Адриано.

Наш нынешний уровень позволяет говорить, что мы должны выходить из группы – это будет успехом для нынешней сборной. Я посмотрел контрольные матчи Египта и Саудовской Аравии и могу сказать, что нам вполне по силам обыгрывать эти сборные», – сказал Бубнов.