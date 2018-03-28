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  • Бубнов: «Видел матчи Египта. Мы должны его побеждать и выходить из группы на ЧМ-2018»

Бубнов: «Видел матчи Египта. Мы должны его побеждать и выходить из группы на ЧМ-2018»

28 марта 2018, 17:34
16

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал действия футболистов сборной России в товарищеских матчах с Бразилией (0:3 и Францией (1:3). По его мнению, на данный момент россияне сильно уступают лидерам мирового футбола, но тем не менее способны выйти из группы на домашнем чемпионате мира.

«Матчи с Бразилией и Францией подтвердили наш уровень. Мы сильно уступаем лидерам мирового футбола функционально, вторые таймы завершаются не в нашу пользу. Очевидна и громадная разница в исполнительском мастерстве. Могу согласиться с теми, кто говорит, что это слабейшая сборная России в истории. Судя по результатам это действительно так.

При этом с французами мы сыграли более качественно, чем с бразильцами. Иногда нам даже удавались качественные комбинации в атаке. Я бы даже сказал, что у сборной есть прогресс по сравнению с первыми матчами под руководством Черчесова.

Лучшим был Головин. А вот Дзагоев и Ерохин провалились. Не блистал и Алексей Миранчук. Если честно, то я не видел ни одной хорошей игры от Александра Ерохина в сборной. Он всегда незаметен, малоэффективен. Очередной неудачный матч провел и Нойштедтер. Сколько бы ему шансов не давали, он их не использует, по сути, ошибается в каждом матче.

Иностранцы в сборной? Если игрок действительно хорошего уровня, и у него есть паспорт РФ, то не вижу причин не вызвать его. Натурализовали Рауша, Нойштедтера, Фернандеса, ГилермеАри? Я не вижу в этом проблем. Ари бы очень помог сборной России, я уже не говорю о Луисе Адриано.

Наш нынешний уровень позволяет говорить, что мы должны выходить из группы – это будет успехом для нынешней сборной. Я посмотрел контрольные матчи Египта и Саудовской Аравии и могу сказать, что нам вполне по силам обыгрывать эти сборные», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Чемпионат мира Россия Египет Франция Бразилия Саудовская Аравия Бубнов Александр
Комментарии (16)
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acer2003
1522248251
Прямо так и должны? Салах штуки три положит,вот и будут должны ))
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Федя Кабак
1522248596
Дядя Саша видимо Салаха в деле не видел. Он может просто растерзать всю нашу оборону в одиночку.
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insider_retro
1522250290
Мы хотим, они могут, специалисты верят... А будет, как будет, но, не дай бог, как всегда!:))
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aam
1522250980
Давай натурализованных в сборную!
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upiter622
1522252192
Волк Забивака, Заяц Косяка, Петух Пропускака, Медведь Поломака, Песец Приходяка, Тюлень Лежака, Белка Симуляка, Лиса Канделака и Колобок Чертяка - главные персонажи приближающегося ЧМ по футболу.
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OfaZavr
1522252835
может и так, но наши футболисты вообще никогда никому ничего не должны)) и надеяться и верить в них бесполезно, только остается ждать сюрпризов.
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zico2205
1522254403
Это он Египет без Салаха видел....А вот с ним- совсем другая команда....И боюсь что именно он и будет палачом нашей сборной....А Буба-просто балабол...
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zigbert
1522254711
Конечно выход из группы будет положительным результатом для сборной России.
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nemolod
1522258085
Сам же сказал,что сборная сейчас готова на 40 процентов и это при том,что футболисты начали готовиться с середины января,то есть два с половиной месяца! Чемпионат заканчивается через два месяца-значит к 1 июня игроки сборной будут точно готовы процентов на 80 (если конечно никто серьезно не будет травмирован),а ЧМ должен начаться через 2 недели,то есть получается,что за две недели команда должна быть по идее готова на 100 процентов и все это по закону арифметики! А вот по жизни сейчас получается : куча игроков,из которых у одних что-то на поле получается,у других вообще ничего не получается,вратари плохо понимают защиту,защита отбивается как умеет из-за чего голы влетают в ворота с постоянной легкостью! Центр поля отдан сопернику,отчего и атаки редкие,а если и выходят,то попасть в пустые ворота тоже не получается! Вот и хочется спросить у профессионалов-экспертов : каким образом сборная собирается побеждать своих соперников по группе,которые хоть и не Бразилия и не Франция,ео которые точно приедут не проигрывать?
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Dimon 007
1522262125
Надо убирать из команды лохов типа Акинфеева, Головина, Дзагоева, Самедова, Смолова! И набрать нармальных ребят которые хотят и будут играть!
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