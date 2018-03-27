Азар: «Готов сыграть левого защитника, если скажет тренер»

Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что готов сыграть на любой позиции, на которой ему скажет тренер. Бельгиец также отметил, что счастлив в лондонском клубе.

«Я просто хочу быть на поле. «Девятка», «десятка»… Я могу играть левого защитника, если тренер хочет. Без проблем. Я просто хочу быть на поле и стараюсь отдавать все, как я делаю каждый раз.

Я счастлив в «Челси». Я просто думаю о конце сезона и о чемпионате мира. У меня осталось еще два года по контракту с клубом, поэтому я просто счастлив», – сказал Азар.