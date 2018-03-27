Товарищеский матч. Германия встретится с Бразилией

Во вторник, 27 марта пройдут несколько товарищеских матчей в рамках подготовки сборных команд к участию в чемпионате мира-2018 в России. В одном из них встретятся два главных фаворита предстоящего турнира – сборные Германии и Бразилии.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Германия – Бразилия. Начало в 21:45 по московскому времени, не пропустите!

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