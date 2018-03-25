Don Balon: Месси посоветовал Неймару перейти в «Манчестер Сити»

По информации испанского сайта Don Balon, нападающий «Барселоны» Лионель Месси посоветовал форварду «ПСЖ» Неймару перейти в «Манчестер Сити».
Сообщается, что Месси пытается убедить Неймара не переходить в «Реал». Аргентинец хотел бы вернуть форварда в каталонский клуб, но понимает, что это невозможно.
Поэтому он посоветовал бразильцу перейти в «Манчестер Сити». По мнению Месси, стиль игры «горожан» подойдет Неймару.
Ранее сообщалось, что «Сити» заинтересован в переходе Неймара.
Источник: Don Balon