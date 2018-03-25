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    Don Balon: Месси посоветовал Неймару перейти в «Манчестер Сити»

    По информации испанского сайта Don Balon, нападающий «Барселоны» Лионель Месси посоветовал форварду «ПСЖ» Неймару перейти в «Манчестер Сити».

    Сообщается, что Месси пытается убедить Неймара не переходить в «Реал». Аргентинец хотел бы вернуть форварда в каталонский клуб, но понимает, что это невозможно.

    Поэтому он посоветовал бразильцу перейти в «Манчестер Сити». По мнению Месси, стиль игры «горожан» подойдет Неймару.

    Ранее сообщалось, что «Сити» заинтересован в переходе Неймара.

    Источник: Don Balon

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    25.03.2018 14:28
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 26 марта 2018, 18:26

      Люди, ау, а ну ка успокойтесь насчёт Месси, ему иногда Сам звонит чтобы посоветоваться с ним о том о сём. Он слишком велик для вашей критики, он всё равно её не услышит. Снимите перед ним шляпу, пока не поздно. Он Бог и футбольный гений. Любите его и наслаждайтесь его игрой. Он тот, с кого наши дети берут пример. Не забывайте об этом.

      0
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 25 марта 2018, 22:19

      Месси искренен на счет Неймара и совет правильный а Пуйоль и Иньеста лукавят,что им безразлично Неймар перейдет в Рнал или нет,они не хотят его видеть в Реале и любой болельщик Барсы нн хотят усиление Реала а Неймар явное усиление любой команды,хоть гопник и мошенник вместе с отцом и проблема для родной команды из за денег и предательства.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 марта 2018, 21:28

      Месси в Барселоне и в сб.Аргентине командуй,а Неймар сам разберётся где и когда играть.В каждой бочке затычка

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Татарин за ЦСКА 26 марта 2018, 00:58

      Месси не говорил этого, Дон Балон всего лишь газета для бомжей которые пытаются наверстать бы клиентов своими утками

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      Рейтинг: +34

      Lucky80 25 марта 2018, 18:52

      Гном очк ует перехода в реал

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Lucky80 25 марта 2018, 20:43

      Во-первых этот "гном " один из лучших игроков мира)) во вторых он зарабатывает в месяц столько сколько ты за 10 лет, и в третьих этот гном обладатель 5 золотых мячей и 4 золотых бутц, а теперь подумай и пойми что тот "гном " и ты это как небо и земля. И что он просто космос для тебя.. Дэбил

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Football06 25 марта 2018, 21:29

      так он просто мячик пинает,а тот,кому ты этот комментарий оставил может и на шахте работать.Не ровняй по деньгам.

      0
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      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > Татарин за ЦСКА 26 марта 2018, 00:58

      Хоть президентом работай хоть кем угодно, какое у него право говорить что он или кто-то другой гном? Если на самом деле тот чел которого обозвал на самом деле норм человек и отличный футболист

      0
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      Рейтинг: +34

      Lucky80 > Football06 11 апреля 2018, 00:21

      Для тебя я космос ... Петух

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 18:49

      очередная выдумка не больше.

      5
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      Рейтинг: +617

      nelez 25 марта 2018, 15:24

      В ПСЖ тоже месси советовал. Как сказать , совет месси таков-Куда угодно но только не в РЕАЛ.Человек не хочет лишней головной боли.

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > nelez 25 марта 2018, 16:14

      Отец Неймара. Их не интересует клуб, всякие трофеи щас, пока он молодой хотят срубить больше бабла.. Деньги их слабость.

      0
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      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > nelez 25 марта 2018, 20:45

      Месси хотел удержать Неймара в Барсе, Месси не советовал Неймару в ПСЖ, это Ней и его Папаша решили срубить как можно больше бабла, Месси не не говорил что не хочет чтоб Ней перешёл в Реал, Месси наверно сказал чтоб в Сити так как он прав и Гвардиола знает кто и что такой Неймар и как его использовать, а Неймар с Де Брюйне это будет жарко

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 марта 2018, 14:43

      дон фуфлон ! че за газетенка эта смешная !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 марта 2018, 14:35

      Разговоры подобного толка хранятся за семью печатями и и уж никак не становятся достоянием общественности через Don Balon...

      8
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 25 марта 2018, 14:33

      Солидарен

      -3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > petrucho-spb 25 марта 2018, 21:30

      с чем???

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Татарин за ЦСКА 26 марта 2018, 11:57

      Текст прочти

      -1
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