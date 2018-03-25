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  • Don Balon: Месси посоветовал Неймару перейти в «Манчестер Сити»

Don Balon: Месси посоветовал Неймару перейти в «Манчестер Сити»

25 марта 2018, 14:28
18

По информации испанского сайта Don Balon, нападающий «Барселоны» Лионель Месси посоветовал форварду «ПСЖ» Неймару перейти в «Манчестер Сити».

Сообщается, что Месси пытается убедить Неймара не переходить в «Реал». Аргентинец хотел бы вернуть форварда в каталонский клуб, но понимает, что это невозможно.

Поэтому он посоветовал бразильцу перейти в «Манчестер Сити». По мнению Месси, стиль игры «горожан» подойдет Неймару.

Ранее сообщалось, что «Сити» заинтересован в переходе Неймара.

Источник: Don Balon
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Реал Манчестер Сити ПСЖ Месси Лионель Неймар
Комментарии (18)
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petrucho-spb
1521977615
Солидарен
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insider_retro
1521977744
Разговоры подобного толка хранятся за семью печатями и и уж никак не становятся достоянием общественности через Don Balon...
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dinar7777dinar
1521978197
дон фуфлон ! че за газетенка эта смешная !
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nelez
1521980654
В ПСЖ тоже месси советовал. Как сказать , совет месси таков-Куда угодно но только не в РЕАЛ.Человек не хочет лишней головной боли.
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OfaZavr
1521992990
очередная выдумка не больше.
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Lucky80
1521993120
Гном очк ует перехода в реал
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Татарин за ЦСКА
1522002512
Месси в Барселоне и в сб.Аргентине командуй,а Неймар сам разберётся где и когда играть.В каждой бочке затычка
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1522005587
Месси искренен на счет Неймара и совет правильный а Пуйоль и Иньеста лукавят,что им безразлично Неймар перейдет в Рнал или нет,они не хотят его видеть в Реале и любой болельщик Барсы нн хотят усиление Реала а Неймар явное усиление любой команды,хоть гопник и мошенник вместе с отцом и проблема для родной команды из за денег и предательства.
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Александр52
1522078009
Люди, ау, а ну ка успокойтесь насчёт Месси, ему иногда Сам звонит чтобы посоветоваться с ним о том о сём. Он слишком велик для вашей критики, он всё равно её не услышит. Снимите перед ним шляпу, пока не поздно. Он Бог и футбольный гений. Любите его и наслаждайтесь его игрой. Он тот, с кого наши дети берут пример. Не забывайте об этом.
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