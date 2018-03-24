«Манчестер Сити» хочет приобрести Неймара

Пока это только слухи, не верю. Гвардиола не дурак, прекрасно понимает, что за фрукт Неймар, не смотря на все его таланты. К тому же Сити хоть и привык тратить много в ТО, но за счёт кол-ва игроков, за одного игрока они никогда даже и 100 млн не платили, самый дорогой трансфер - это недавний приход Ляпорта за 65 млн евро. Нелогично это, как ни посмотри, скорее уж в Реал уйдёт. В Сити и без него всё пучком.
Нападающий «ПСЖ» Неймар может стать игроком «Манчестер Сити». В бразильце заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
На футболиста также претендует «Манчестер Юнайтед», готовый заплатить 300 миллионов евро и включить в сделку полузащитника Поля Погба.
В нынешнем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 20 матчей, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач.