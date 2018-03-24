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    «Манчестер Сити» хочет приобрести Неймара

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может стать игроком «Манчестер Сити». В бразильце заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

    На футболиста также претендует «Манчестер Юнайтед», готовый заплатить 300 миллионов евро и включить в сделку полузащитника Поля Погба.

    В нынешнем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 20 матчей, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач.

    Источник: Don Balon

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    24.03.2018 13:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 марта 2018, 09:07

      Пока это только слухи, не верю. Гвардиола не дурак, прекрасно понимает, что за фрукт Неймар, не смотря на все его таланты. К тому же Сити хоть и привык тратить много в ТО, но за счёт кол-ва игроков, за одного игрока они никогда даже и 100 млн не платили, самый дорогой трансфер - это недавний приход Ляпорта за 65 млн евро. Нелогично это, как ни посмотри, скорее уж в Реал уйдёт. В Сити и без него всё пучком.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 17:40

      Гвардиола разберется кто ему нужней.

      1
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 24 марта 2018, 14:36

      Берите петушка себе,голубчики дорогие)))

      -2
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 24 марта 2018, 14:07

      Сити зачем? Только команда раскрылась и выглядит устрошающе. Зачем микроклимат внутри команды портить?

      3
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      Рейтинг: +102

      Shogun > krg-kz 24 марта 2018, 14:31

      Над Сити запрет веет, так что не ссы не перейдет

      9
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      Рейтинг: +740

      krg-kz > Shogun 24 марта 2018, 14:57

      Под ффп половина грандов может попасть. Но не попадает и Сити не станет исключением

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