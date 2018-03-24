«Манчестер Сити» хочет приобрести Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар может стать игроком «Манчестер Сити». В бразильце заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

На футболиста также претендует «Манчестер Юнайтед», готовый заплатить 300 миллионов евро и включить в сделку полузащитника Поля Погба.

В нынешнем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 20 матчей, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач.