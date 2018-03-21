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SportMediaset включил Головина в топ-5 самых талантливых футболистов чемпионата мира-2018

21 марта 2018, 15:48
13

Журналисты итальянского канала SportMediaset составили список из пяти самых талантливых футболистов, которые летом выступят на чемпионате мира-2018.

В него вошел 22-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин.

Также в топ-5 включены хавбек сборной Уругвая и «Депортиво» Федерико Вальверде (20 лет), нигерийский полузащитник «Лестера» Онини Ндиди (22 года), нападающий сборной Швейцарии и «Базеля» Димитри Оберлен (21 год), а также представляющий Мексику и ПСВ крайний хавбек Ирвинг Лосано (23 года).

Источник: Sportmediaset
Чемпионат мира Россия Уругвай Швейцария Мексика Нигерия ЦСКА Депортиво ПСВ Базель Лестер Головин Александр Оберлен Димитри Лосано Ирвинг Ндиди Онини Вальверде Федерико
Комментарии (13)
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Боцман59rus
1521637068
SportMediaset включил, а черчесов летом отключит,,,
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zatonn
1521637155
Ничего не понятно. Может быть речь идёт о "талантливых на перспективу"? Если нет, то где представители Германии, Бразилии, Бельгии, Франции, Аргентины и других стран? Или исследование заказное?
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dinar7777dinar
1521637485
какая реклама !
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nik55
1521637819
таких изданий десятки
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hevbn 28
1521638069
Очень странная пятерка , а как же Мбаппе или он в свои 19 -20 считается уже состоявшимся игроком ?А по поводе Головина как бы я к нему хорошо не относился ,но по моему ему слишком большие "авансы" выдаются , Дзагоев например в его годы был ярче на мой взгляд.
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Tajik-za Zenit
1521639326
Заслужил
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directorpg
1521643253
Отрадно!
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Чикомас
1521644297
Это пока только аванс. Паренек талантливый, это бесспорно. Но сколько таких звездочек зажигались и гасли...Не перехвалили бы....
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Football06
1521645623
Конечно не самая топовый канал но уровень зашкаливает, приятно видеть наших на таком уровне и желаем успехов здоровья без травм и самое главное быть примером для других
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Бмв525
1521645624
Из них всех только Головин играет пока что в еврокубках
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