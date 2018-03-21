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    SportMediaset включил Головина в топ-5 самых талантливых футболистов чемпионата мира-2018

    Журналисты итальянского канала SportMediaset составили список из пяти самых талантливых футболистов, которые летом выступят на чемпионате мира-2018.

    В него вошел 22-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин.

    Также в топ-5 включены хавбек сборной Уругвая и «Депортиво» Федерико Вальверде (20 лет), нигерийский полузащитник «Лестера» Онини Ндиди (22 года), нападающий сборной Швейцарии и «Базеля» Димитри Оберлен (21 год), а также представляющий Мексику и ПСВ крайний хавбек Ирвинг Лосано (23 года).

    Источник: Sportmediaset

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    21.03.2018 15:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 марта 2018, 10:23

      Минимум неожиданные ребятишки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 21 марта 2018, 18:20

      Из них всех только Головин играет пока что в еврокубках

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 21 марта 2018, 18:20

      Конечно не самая топовый канал но уровень зашкаливает, приятно видеть наших на таком уровне и желаем успехов здоровья без травм и самое главное быть примером для других

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 марта 2018, 17:58

      Это пока только аванс. Паренек талантливый, это бесспорно. Но сколько таких звездочек зажигались и гасли...Не перехвалили бы....

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 21 марта 2018, 17:40

      Отрадно!

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 21 марта 2018, 16:35

      Заслужил

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 марта 2018, 16:14

      Очень странная пятерка , а как же Мбаппе или он в свои 19 -20 считается уже состоявшимся игроком ?А по поводе Головина как бы я к нему хорошо не относился ,но по моему ему слишком большие "авансы" выдаются , Дзагоев например в его годы был ярче на мой взгляд.

      1
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      Рейтинг: +8026

      nik55 21 марта 2018, 16:10

      таких изданий десятки

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 марта 2018, 16:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      какая реклама !

      -4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 марта 2018, 15:59

      Ничего не понятно. Может быть речь идёт о "талантливых на перспективу"? Если нет, то где представители Германии, Бразилии, Бельгии, Франции, Аргентины и других стран? Или исследование заказное?

      6
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > zatonn 21 марта 2018, 16:04

      да вообще бред какой-то, у французов вообще вся молодежка играет в основе клубов Лиги1, про немцев вообще молчу, там их просто толпы - как их эта статистика учитывает?

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > АрбузБушь 21 марта 2018, 16:19

      Пожалуйста. Германия - Леон Горетцка, Лерой Сане, Никлас Зюле. Бразилия - Дуглас Коста, Габриэль Жезус, Миранда. Бельгия - Миши Батшуайи, Дивок Ориги, Торган Азар. Франция - Корентен Толиссо, Килиан Мбаппе, Адриен Робьо. Аргентина - ну ладно там все по-старше. Но всё равно малопонятное исследование.

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