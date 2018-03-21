SportMediaset включил Головина в топ-5 самых талантливых футболистов чемпионата мира-2018

Журналисты итальянского канала SportMediaset составили список из пяти самых талантливых футболистов, которые летом выступят на чемпионате мира-2018.

В него вошел 22-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин.

Также в топ-5 включены хавбек сборной Уругвая и «Депортиво» Федерико Вальверде (20 лет), нигерийский полузащитник «Лестера» Онини Ндиди (22 года), нападающий сборной Швейцарии и «Базеля» Димитри Оберлен (21 год), а также представляющий Мексику и ПСВ крайний хавбек Ирвинг Лосано (23 года).