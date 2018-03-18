Клопп: «Салах и Месси? Не думаю, что Мо хочет сравнений»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о сравнении нападающего Мохамеда Салаха и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Не думаю, что Мо хочет сравнений с Месси. Месси делает то, что делает, 20 лет или около того. Последним игроком, у которого было такое же влияние на команду, был Диего Марадона,

Но Мо – фантастический игрок, это точно. Ты должен показывать свои навыки, должен делать это постоянно, и он делает это», – сказал Клопп.

Напомним, что вчера в матче 31-го тура АПЛ против «Уотфорда» Салах оформил покер и установил рекорд по забитым мячам в дебютном сезоне за «Ливерпуль».