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Клопп: «Салах и Месси? Не думаю, что Мо хочет сравнений»

18 марта 2018, 10:06
18

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о сравнении нападающего Мохамеда Салаха и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Не думаю, что Мо хочет сравнений с Месси. Месси делает то, что делает, 20 лет или около того. Последним игроком, у которого было такое же влияние на команду, был Диего Марадона,

Но Мо – фантастический игрок, это точно. Ты должен показывать свои навыки, должен делать это постоянно, и он делает это», – сказал Клопп.

Напомним, что вчера в матче 31-го тура АПЛ против «Уотфорда» Салах оформил покер и установил рекорд по забитым мячам в дебютном сезоне за «Ливерпуль».

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Барселона Месси Лионель Салах Мохамед Клопп Юрген
Комментарии (18)
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Jenea83
1521361028
Правильно, не надо их сравнивать....
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Maxi_7
1521361171
В плане дриблинга действительно похожи, но во всех остальных компонентах игры до Месси Мохамеду как до луны - аргентинец тоньше работает с мячом, у него поставленный дальний удар, он лучше видит поле и может выступать в качестве полузащитника - диспетчера, ну и штрафные конечно же. В принципе Месси почти совершенный игрок, разве что у него нет 2го этажа.
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llekk
1521361841
Немец тупить малость ,последним игроком который делал вещи в команде и в сборной это Зидан. Месси в сборной это ноль, а в барсе и Прудников сможет блистать. 90процентов успехов Месси это Хави и Иньеста, они не слабее Месси доказательством тому и мундиаль и два евро которые выиграли не Месси с Аргентиной а Испания.
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mialkov
1521363623
Салах - молодец, но посмотрим что будет в следующем сезоне.
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Антибиотик111
1521368790
Салах конечно шикарно проводит сезон
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Football06
1521381681
Если не зазвездится и останется в Ливерпуле думаю он станет роскошью для АПЛ да и шансами для Ливера за трофеи
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Danish Dynamite
1521439420
Он крут, конечно... но посмотрим, как проведёт последующие сезоны. Это мало кому удаётся стабильно и на уровне. Год назад про датчанина Дольберга говорили, что это клон Ибры, а этот сезон он вообще в тени. Мбаппе тоже не так ярок. Когда-то лет 15 назад Минтал с Виттеком в чемпионате Германии по 35 мячей били за Нюрнберг... и сколь угодно таких примеров...
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