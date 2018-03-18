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    Клопп: «Салах и Месси? Не думаю, что Мо хочет сравнений»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о сравнении нападающего Мохамеда Салаха и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Не думаю, что Мо хочет сравнений с Месси. Месси делает то, что делает, 20 лет или около того. Последним игроком, у которого было такое же влияние на команду, был Диего Марадона,

    Но Мо – фантастический игрок, это точно. Ты должен показывать свои навыки, должен делать это постоянно, и он делает это», – сказал Клопп.

    Напомним, что вчера в матче 31-го тура АПЛ против «Уотфорда» Салах оформил покер и установил рекорд по забитым мячам в дебютном сезоне за «Ливерпуль».

    Источник: BBC

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    18.03.2018 10:06
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 марта 2018, 09:03

      Он крут, конечно... но посмотрим, как проведёт последующие сезоны. Это мало кому удаётся стабильно и на уровне. Год назад про датчанина Дольберга говорили, что это клон Ибры, а этот сезон он вообще в тени. Мбаппе тоже не так ярок. Когда-то лет 15 назад Минтал с Виттеком в чемпионате Германии по 35 мячей били за Нюрнберг... и сколь угодно таких примеров...

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 18 марта 2018, 17:01

      Если не зазвездится и останется в Ливерпуле думаю он станет роскошью для АПЛ да и шансами для Ливера за трофеи

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert > Football06 18 марта 2018, 17:21

      Вот именно со сменой команды может потерять все свои лучшие качества.

      2
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 18 марта 2018, 13:26

      Салах конечно шикарно проводит сезон

      3
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 18 марта 2018, 12:00

      Салах - молодец, но посмотрим что будет в следующем сезоне.

      2
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      Рейтинг: +14

      llekk 18 марта 2018, 11:30

      Немец тупить малость ,последним игроком который делал вещи в команде и в сборной это Зидан. Месси в сборной это ноль, а в барсе и Прудников сможет блистать. 90процентов успехов Месси это Хави и Иньеста, они не слабее Месси доказательством тому и мундиаль и два евро которые выиграли не Месси с Аргентиной а Испания.

      -1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > llekk 18 марта 2018, 12:11

      Ну, ты уж загнул про Прудникова. Враз затеряется в такой компании. Это как детсадовца привести в академию наук.

      2
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      ...
      Рейтинг: +109

      Timoor8607 > llekk 18 марта 2018, 12:30

      Все дело в сыгрыности команд, костяк сб. испании выигрывавший в то время состоял из барсы и реала они закрытыми глазами понимают друг друга, а аргентинцы кто где,да и не стоит забывать что у аргентины тоже был хороший шанс выйграть чм и дважды у ступали в финалах копы америки, невезуха!

      2
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      Рейтинг: +14

      llekk > Timoor8607 18 марта 2018, 12:47

      Допустим так с Испанией понятно ,хотя у них все времена костяк состоит из Реала и Барсы а результатов не было. Аргентина 86года и Франция 98-2006 годов тоже разношорстные были игроки как сейчас у них ,но там были лидеры Марадона и Зидан,котрые играли решающую роль,чего не хватает Месси. Ушел Хави,сдал немножко Иньеста тут Месси перестал получать золотые мячи ,Суарес забил больше чем Месси.

      -1
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      Рейтинг: +14

      llekk > serppion 18 марта 2018, 12:50

      Утрирую конечно ,но если поменять местами Салаха и Месси больше пострадает в плане результативности Месси.

      -1
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 > llekk 18 марта 2018, 15:12

      месси сейчас играет в другой футбол!тогда играли на него,сейчас он на партнёров

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 > llekk 18 марта 2018, 16:59

      Ты понимаешь что Испания это реал и Барса в сборной))) ты понимаешь когда в Аргентины приезжает Месси из Барсы, Ди Мария из Реала в то Время) Агуэро из Ман сити) Икарди из Интера, там у каждой команды свой стиль и каждый по своему хорош но их трудно собрать вместе, а тут даже тренер не нужен умеют играть в то что играют в свои комндах защита почти Реала кроме пике, полузащита была Барсы Иньеста Хави Бускетс и не надо ничего более говорить, Месси по сегодняшний день тащит Аргентины, и забивает и кстати именно он вывел всю эту звездность к нам на ЧМ , а не ди мария Агуэро Икарди и т. Д. Надеюсь хотя бы щас понятно а если сравнить то Вот Роналду много забивает в Сборной и там тоже не очень такие игроки, ну да ну против кого? Андорра? Россия Андорра 4:0) Буркина фасо блин таким командам))) даже в его выигрыш в ЧЕ он в группе забивал Андоррам и Т. Д. А дальше уже не забивал

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      Рейтинг: +906

      Football06 > llekk 20 марта 2018, 07:15

      И ещё одна поправочка, Сейчас нету ни Хави и Иньеста уже долго не даёт голевые так как уже возраст и он выпускается не на полный матч или на замену, Месси уже сам играет без них., и что? Голы в ворота Челси кто сделал? Месси) Никаких Иньест там не было ни Хави))) и вдруг глор ты замолчал

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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 18 марта 2018, 11:19

      В плане дриблинга действительно похожи, но во всех остальных компонентах игры до Месси Мохамеду как до луны - аргентинец тоньше работает с мячом, у него поставленный дальний удар, он лучше видит поле и может выступать в качестве полузащитника - диспетчера, ну и штрафные конечно же. В принципе Месси почти совершенный игрок, разве что у него нет 2го этажа.

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      Рейтинг: +906

      Football06 > Maxi_7 18 марта 2018, 17:00

      Был бы второй этаж не был бы таким юркии и быстрым) это как бы на выбор или быстрый и техничный или высокий и мощный

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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 > Football06 18 марта 2018, 20:36

      Согласен, почти все сравнивая Роналду и Месси говорят про то, что Криштиану мол не может играть как Лео в качестве диспетчера, но если задуматься зачем ему это делать, ведь от него гораздо больше пользы в штрафной с его габаритами и физикой.

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      Рейтинг: +906

      Football06 > Maxi_7 19 марта 2018, 00:18

      Да да. И когда говорят вон Роналду что сделал, вон Роналду забил таким то трюком мол Роналду забивает головой, Роналду не может то что может Месси и наоборот, это как бы делает их лучшими и самое главное это делает особую борьбу за звание лучшего игрока, тем самым даёт фанатам вообще всего футбола роскошь и искушение

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 18 марта 2018, 11:17

      Правильно, не надо их сравнивать....

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