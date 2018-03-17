Роналду: «Никто не сравнится со мной. Никто не станет мной» 

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своей игре.

«В детстве я хотел стать лучшим футболистом в мире. Когда я говорил об этом друзьям, они смотрели на меня с таким видом: «О чем ты?». Я играл ради удовольствия, но всегда знал, что у меня был потенциал, чтобы стать лучшим.

Когда я пришел в «Манчестер Юнайтед», я понял, что не так много людей с талантом, отношением к игре и работоспособностью, как у меня. Никто не сравнится со мной. Никто станет Криштиану Роналду. Ты будешь собой, и я буду собой», – сказал Роналду в рекламном ролике.