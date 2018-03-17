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    Роналду: «Никто не сравнится со мной. Никто не станет мной» 

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своей игре.

    «В детстве я хотел стать лучшим футболистом в мире. Когда я говорил об этом друзьям, они смотрели на меня с таким видом: «О чем ты?». Я играл ради удовольствия, но всегда знал, что у меня был потенциал, чтобы стать лучшим.

    Когда я пришел в «Манчестер Юнайтед», я понял, что не так много людей с талантом, отношением к игре и работоспособностью, как у меня. Никто не сравнится со мной. Никто станет Криштиану Роналду. Ты будешь собой, и я буду собой», – сказал Роналду в рекламном ролике.

    Источник: Marca

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    17.03.2018 23:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +617

      nelez 19 марта 2018, 00:48

      Да он великий. Сегодня еще раз доказал сделав покер.

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 18 марта 2018, 20:34

      куклёныш самовлюбленный.чё ещё сказать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +575

      Mark68 18 марта 2018, 14:37

      Чувак от скромности точно не умрёт!!! Хорошо что ещё не провозгласил себя Богом!)

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 18 марта 2018, 08:52

      Когда уже не можешь работать мозгами и ногами, приходиться работать только языком...!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 марта 2018, 07:15

      По высказываниям я часто путаю Бзюду с Роналду. Тот же словесный понос. Разница в том, что первый деревянный, а последний забивает почти всё. Зато по мозгам одинаковые.

      0
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 18 марта 2018, 01:37

      LERDAV. Свет мой зеркальце!,скажи? Я Рональдо все милее,красивее и умнее нет мне ровней и стройнее и чуточек поскромней,вот чего мне не хватает. Так девчонки все считают. Только вот Месси мешает, все Сам партнерам раздает и еще успевает сам забивать, а еще себе сыновей рожать,все красавцы молодцы. Вот попробуй догони.!!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 18 марта 2018, 01:07

      Ронни великий игрок, он несравним ни с кем по таланту. Некоторые долболобы тут плюются в него, набрав в рот гамна..., это их право и их выбор, но Кристи ложил на них , он и дальше будет блистать и забивать в каждом мачо, радуя своих поклонников, на то он и бамбарбия.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 18 марта 2018, 00:20

      отсосать у себя ещё не можешь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      Cupota 18 марта 2018, 00:01

      Кристина достигает божественности в прямом эфире.

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 17 марта 2018, 23:45

      Сам себя утром не похвалит - весь день ходит как оплёванный...

      4
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