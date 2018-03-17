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  • Роналду: «Никто не сравнится со мной. Никто не станет мной» 

Роналду: «Никто не сравнится со мной. Никто не станет мной» 

17 марта 2018, 23:00
17

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своей игре.

«В детстве я хотел стать лучшим футболистом в мире. Когда я говорил об этом друзьям, они смотрели на меня с таким видом: «О чем ты?». Я играл ради удовольствия, но всегда знал, что у меня был потенциал, чтобы стать лучшим.

Когда я пришел в «Манчестер Юнайтед», я понял, что не так много людей с талантом, отношением к игре и работоспособностью, как у меня. Никто не сравнится со мной. Никто станет Криштиану Роналду. Ты будешь собой, и я буду собой», – сказал Роналду в рекламном ролике.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1521316842
Будь собой Криштиану, главное, чтобы ты больше забивал, чем говорил.++++
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Михаил_Боярский
1521316974
Сравнится врядли, а вот лучше есть. Месси например.)))) И будут еще даже лучше игроки.
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Asbjorn
1521317377
в скромности не откажешь
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Патронташ
1521319557
Сам себя утром не похвалит - весь день ходит как оплёванный...
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Cupota
1521320486
Кристина достигает божественности в прямом эфире.
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трениришко
1521321642
отсосать у себя ещё не можешь?
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anjaneri
1521324444
Ронни великий игрок, он несравним ни с кем по таланту. Некоторые долболобы тут плюются в него, набрав в рот гамна..., это их право и их выбор, но Кристи ложил на них , он и дальше будет блистать и забивать в каждом мачо, радуя своих поклонников, на то он и бамбарбия.
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serppion
1521346524
По высказываниям я часто путаю Бзюду с Роналду. Тот же словесный понос. Разница в том, что первый деревянный, а последний забивает почти всё. Зато по мозгам одинаковые.
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Fin035
1521352365
Когда уже не можешь работать мозгами и ногами, приходиться работать только языком...!
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nelez
1521409731
Да он великий. Сегодня еще раз доказал сделав покер.
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