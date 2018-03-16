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    Рахимич: «У ЦСКА есть шансы на проход «Арсенала». Матч с «Лионом» это доказал»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением об «Арсенале», с которым армейцы сыграют в 1/4 финала Лиги Европы.

    «Одно удовольствие играть с такими командами, как «Арсенал». Уверен, что наши болельщики придут на стадион и поддержат нас. Как это было в 2006 году. Так что это очень здорово.

    Самое яркое воспоминание от матча 2006 года — конечно, наша победа в Москве. В матче в Лондоне нам повезло, плюс Акинфеев выручал. Кстати, Акинфеев и в матче с «Лионом» был молодцом.

    Но наша ничья в Лондоне – тоже яркое воспоминание. Но буду надеяться, что в этот раз у ворот Игоря не будет такого количества моментов, как было тогда в Лондоне. Буду верить, что это будет совсем другая игра и ЦСКА добьется положительного результата. Шансы на проход ЦСКА, конечно, есть. Противостояние с «Лионом» это доказало», – сказал Рахимич.

    Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом» состоится 5 апреля, ответный – 12 апреля.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    16.03.2018 23:10
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