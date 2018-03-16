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  • Мутко: «Зенит» несколько разочаровал в Лиге Европы. Соперник был по силам»

Мутко: «Зенит» несколько разочаровал в Лиге Европы. Соперник был по силам»

16 марта 2018, 21:57
14

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о выступлении российских клубов в Лиге Европы.

«ЦСКА уже сделал свое дело. Это уже 1/4 финала, там все равно, с кем играть, слабых команд нет. Хорошо, что Дзагоев и Головин сыграют с «Арсеналом». Для нас это большой опыт, не играя с такими соперниками на клубном уровне, невозможно брать большие высоты в сборной.

«Зенит» несколько разочаровал. Соперник был по силам, но травма Кокорина в начале игры тоже сказалась. «Локомотив» попал на самого сильного соперника, но зато получил огромный опыт, который поможет ему сделать шаг вперед в дальнейшем», – сказал Мутко.

Напомним, что ЦСКА сыграет против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 5 апреля, ответный – 12 апреля.

Источник: ТАСС
Лига Европы Зенит Локомотив ЦСКА Мутко Виталий
Комментарии (14)
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bset
1521230224
Хоть и не люблю Мудко, но тут он прав. Хотя не сказать, что Зенит разочаровал. Все-таки немцы, второе место в чемпионате. Команды ровные, но кто-то должен был проиграть. А по поводу Локомотива - лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз 0:1. Тем более, с Атлетико изначально шансов не было. При этом, опыт есть. Чем больше игр с сильными клубами, тем сильнее становятся и наши клубы.
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DOCTOR PENALTY
1521232943
Пофантазируй, если тебе так легче.
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Диктор
1521258616
Кони приятно удивили,про паровоз-говорить не о чем им реально достался киллер,а вот бомжи удивили-если честно я думал они сто процентов пройдут дальше.
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NeoNaTe
1521269874
ждем громких трансферов
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zigbert
1521270819
У Зенита все могло сложится более удачно - но это был не их день.
Ответить
gennadiy
1521294475
нормально
Ответить
bumer_moscow
1521299167
да
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vovan55
1521324099
ещё один спец по футболу...ну прям знаток... такое открытие сделал...
Ответить
Зенит 12
1522005955
Так правильно Манчини уволить и все будет пригласить Богдановича
Ответить
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