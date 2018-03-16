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    Мутко: «Зенит» несколько разочаровал в Лиге Европы. Соперник был по силам»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о выступлении российских клубов в Лиге Европы.

    «ЦСКА уже сделал свое дело. Это уже 1/4 финала, там все равно, с кем играть, слабых команд нет. Хорошо, что Дзагоев и Головин сыграют с «Арсеналом». Для нас это большой опыт, не играя с такими соперниками на клубном уровне, невозможно брать большие высоты в сборной.

    «Зенит» несколько разочаровал. Соперник был по силам, но травма Кокорина в начале игры тоже сказалась. «Локомотив» попал на самого сильного соперника, но зато получил огромный опыт, который поможет ему сделать шаг вперед в дальнейшем», – сказал Мутко.

    Напомним, что ЦСКА сыграет против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 5 апреля, ответный – 12 апреля.

    Источник: ТАСС

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    16.03.2018 21:57
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 25 марта 2018, 22:25

      Так правильно Манчини уволить и все будет пригласить Богдановича

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 18 марта 2018, 01:01

      ещё один спец по футболу...ну прям знаток... такое открытие сделал...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +203

      Serg919 > vovan55 19 марта 2018, 14:08

      ЭКСПЕРТИЩЕЕЕЕЕЕЕ)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 17 марта 2018, 18:06

      да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 17 марта 2018, 16:47

      нормально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 10:13

      У Зенита все могло сложится более удачно - но это был не их день.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > zigbert 18 марта 2018, 15:51

      и тренер наверное тоже был не их..

      0
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 17 марта 2018, 09:57

      ждем громких трансферов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > NeoNaTe 17 марта 2018, 12:29

      самое главное тренера сменить

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 марта 2018, 06:50

      Кони приятно удивили,про паровоз-говорить не о чем им реально достался киллер,а вот бомжи удивили-если честно я думал они сто процентов пройдут дальше.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 марта 2018, 23:42

      Пофантазируй, если тебе так легче.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 марта 2018, 22:57

      Хоть и не люблю Мудко, но тут он прав. Хотя не сказать, что Зенит разочаровал. Все-таки немцы, второе место в чемпионате. Команды ровные, но кто-то должен был проиграть. А по поводу Локомотива - лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз 0:1. Тем более, с Атлетико изначально шансов не было. При этом, опыт есть. Чем больше игр с сильными клубами, тем сильнее становятся и наши клубы.

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      Рейтинг: +24996

      bset > Barmaleushka 17 марта 2018, 00:08

      Где наша лига, а где немецкая. Тут нельзя сравнивать так явно, мол их место в чемпионате равно нашему. Хотя по составу Зенит, конечно, совсем не уступал. Но, к сожалению, менеджеры Зениты пока кроме умения тратить большие деньги ничего не показали.

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      Рейтинг: +24996

      bset > Barmaleushka 17 марта 2018, 02:02

      Ну вот у Арсенала, который выпал ЦСКА, тоже дела не очень в своем чемпионате. А как будет по результату, мы посмотрим.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > bset 18 марта 2018, 15:54

      наверное неумения..

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