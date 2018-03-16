Мутко: «Зенит» несколько разочаровал в Лиге Европы. Соперник был по силам»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о выступлении российских клубов в Лиге Европы.

«ЦСКА уже сделал свое дело. Это уже 1/4 финала, там все равно, с кем играть, слабых команд нет. Хорошо, что Дзагоев и Головин сыграют с «Арсеналом». Для нас это большой опыт, не играя с такими соперниками на клубном уровне, невозможно брать большие высоты в сборной.

«Зенит» несколько разочаровал. Соперник был по силам, но травма Кокорина в начале игры тоже сказалась. «Локомотив» попал на самого сильного соперника, но зато получил огромный опыт, который поможет ему сделать шаг вперед в дальнейшем», – сказал Мутко.

Напомним, что ЦСКА сыграет против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 5 апреля, ответный – 12 апреля.