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    «Вест Хэм» готов заплатить за Бензема 60 миллионов

    «Вест Хэм» намерен приобрести нападающего «Реала» Карима Бензема.

    Как уже ранее неоднократно сообщалось, велики шансы, что 30-летний футболист сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. По информации источника, мадридцы хотят получить от продажи француза 60 миллионов евро, и «молотобойцы» являются единственными, кто готов удовлетворить финансовые требования «галактикос».

    Бензема защищает цвета сливочных с 2009 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 33-х матчах, забил восемь голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Diario Gol

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    16.03.2018 13:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31

      seventeen 17 марта 2018, 00:15

      Этот сезон последний для него, место в турнирной таблице тому подтверждение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 16 марта 2018, 19:23

      Заболели что ли?))
      Неужели нет более молодой и дешевой альтернативы))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > dddolphin 17 марта 2018, 05:02

      Это ж апл, деньги zhопой жрут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 16 марта 2018, 19:10

      Отдать не глядя!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 17:42

      Бензема давно хотят сплавить куда нибудь,но он по прежнему в Реале.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +842

      sined1951 16 марта 2018, 17:03

      Не в коня корм.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 16 марта 2018, 14:20

      Учитывая его деревянность,молотков кто-то разводит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 16 марта 2018, 14:03

      шикаррно

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