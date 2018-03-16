«Вест Хэм» готов заплатить за Бензема 60 миллионов

«Вест Хэм» намерен приобрести нападающего «Реала» Карима Бензема.

Как уже ранее неоднократно сообщалось, велики шансы, что 30-летний футболист сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. По информации источника, мадридцы хотят получить от продажи француза 60 миллионов евро, и «молотобойцы» являются единственными, кто готов удовлетворить финансовые требования «галактикос».

Бензема защищает цвета сливочных с 2009 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 33-х матчах, забил восемь голов и сделал девять результативных передач.