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    Гаджиев огорчен результатами «Локомотива» в Лиге Европы

    Бывший тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что огорчен увиденным в противостоянии «Локомотива» с «Атлетико» в Лиге Европы. Специалист отметил, что два крупных поражения в 1/8 финала могут сказаться на команде Юрия Семина в оставшихся играх сезона.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» завершился со счетом 1:5 (первый матч – 0:3).

    – Я очень огорчен увиденным. Понятно, что соперник выше классом. Выиграть у «Атлетико» было бы сложно в любой ситуации. Настроение, конечно, подпортилось после этой игры. Но нельзя сказать, что разница в классе между «Локомотивом» и «Атлетико» настолько велика, каким оказался итоговый счет. «Локомотив» может играть лучше, мы это видели не раз и не два. Сказалось не только преимущество в классе, но и стечение обстоятельств.

    – Тем не менее два разгрома, общий счет – 1:8. Как они скажутся на команде Семина?

    – Если вспомнить первую встречу, которую «Локомотив» проиграл на выезде, то следующий матч чемпионата России в Екатеринбурге с «Уралом» железнодорожники, тем не менее, провели вполне прилично. Хотя был долгий перелет, и перерыв был довольно короткий между двумя матчами. А теперь вновь через три дня потребовалось играть с испанцами. Конечно, усталость у команды Семина накопилась. Она отразилась на ответной игре с «Атлетико», играли на третий день после длинного перелета. Вторые таймы в исполнении «Локомотива» свидетельствуют об усталости – резерва не хватает. Есть несколько игроков, которые порой справляются, но остальные уступают тем, кого принято считать основными.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    16.03.2018 08:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 17 марта 2018, 09:24

      Мой локо ушел на другой путь, чтобы в след.сезоне стартануть в ЛЧ, будем за ЦСКА болеть в европе, потому что адекватные болельщики своих команд на европейской арене объединяются против "супостата" зарубежного! Это мы внутри можем спорить друг с другом и глотки рвать за своих, а в европе мы болельщики клубов нашей страны! За ЦСКА в Лондоне и Москве, Арсенал по силам!!!

      0
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      Рейтинг: +13

      DOGMA84 17 марта 2018, 00:15

      Все норм, Палыч просто не стал тратить силы и зарубаться с Атлетико дома, нужно беречь силы и людей для внутреннего чемпионата.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 16 марта 2018, 12:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      наши команды играли и с Реалом, и с Барсой и с МЮ и с другими грандами. Проигрывали, конечно, но чтобы так - не припомню. Это наш будущий чемпион.

      -6
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Бриг 16 марта 2018, 13:13

      Напомню: 27.09.2017 ЦСКА-МЮ 1-4, 06.12.2017 Ливерпуль-Спартак 7-0... Это из свежего на вскидку. У каждой команды есть как громкие победы, так и громкие поражения!..

      6
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 марта 2018, 10:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "локомотив обосрался...." - лучше не придумаешь

      -9
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > 84aivengo 16 марта 2018, 10:32

      обсираться можно по разному, можно чутка навалить в штаны, а можно с подливкой что бы из штанов стекало

      Атлетико, команда из ЛЧ, занимает 2 место в чемпионате Испании(!!!) выше Реала

      2
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      Рейтинг: -90

      Raider26 > srg38 16 марта 2018, 16:06

      4-е место в рейтинге УЕФА

      2
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