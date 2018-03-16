Гаджиев огорчен результатами «Локомотива» в Лиге Европы

Бывший тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что огорчен увиденным в противостоянии «Локомотива» с «Атлетико» в Лиге Европы. Специалист отметил, что два крупных поражения в 1/8 финала могут сказаться на команде Юрия Семина в оставшихся играх сезона.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» завершился со счетом 1:5 (первый матч – 0:3).

– Я очень огорчен увиденным. Понятно, что соперник выше классом. Выиграть у «Атлетико» было бы сложно в любой ситуации. Настроение, конечно, подпортилось после этой игры. Но нельзя сказать, что разница в классе между «Локомотивом» и «Атлетико» настолько велика, каким оказался итоговый счет. «Локомотив» может играть лучше, мы это видели не раз и не два. Сказалось не только преимущество в классе, но и стечение обстоятельств.

– Тем не менее два разгрома, общий счет – 1:8. Как они скажутся на команде Семина?

– Если вспомнить первую встречу, которую «Локомотив» проиграл на выезде, то следующий матч чемпионата России в Екатеринбурге с «Уралом» железнодорожники, тем не менее, провели вполне прилично. Хотя был долгий перелет, и перерыв был довольно короткий между двумя матчами. А теперь вновь через три дня потребовалось играть с испанцами. Конечно, усталость у команды Семина накопилась. Она отразилась на ответной игре с «Атлетико», играли на третий день после длинного перелета. Вторые таймы в исполнении «Локомотива» свидетельствуют об усталости – резерва не хватает. Есть несколько игроков, которые порой справляются, но остальные уступают тем, кого принято считать основными.