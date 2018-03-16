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Гаджиев огорчен результатами «Локомотива» в Лиге Европы

16 марта 2018, 08:53
7

Бывший тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что огорчен увиденным в противостоянии «Локомотива» с «Атлетико» в Лиге Европы. Специалист отметил, что два крупных поражения в 1/8 финала могут сказаться на команде Юрия Семина в оставшихся играх сезона.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» завершился со счетом 1:5 (первый матч – 0:3).

– Я очень огорчен увиденным. Понятно, что соперник выше классом. Выиграть у «Атлетико» было бы сложно в любой ситуации. Настроение, конечно, подпортилось после этой игры. Но нельзя сказать, что разница в классе между «Локомотивом» и «Атлетико» настолько велика, каким оказался итоговый счет. «Локомотив» может играть лучше, мы это видели не раз и не два. Сказалось не только преимущество в классе, но и стечение обстоятельств.

– Тем не менее два разгрома, общий счет – 1:8. Как они скажутся на команде Семина?

– Если вспомнить первую встречу, которую «Локомотив» проиграл на выезде, то следующий матч чемпионата России в Екатеринбурге с «Уралом» железнодорожники, тем не менее, провели вполне прилично. Хотя был долгий перелет, и перерыв был довольно короткий между двумя матчами. А теперь вновь через три дня потребовалось играть с испанцами. Конечно, усталость у команды Семина накопилась. Она отразилась на ответной игре с «Атлетико», играли на третий день после длинного перелета. Вторые таймы в исполнении «Локомотива» свидетельствуют об усталости – резерва не хватает. Есть несколько игроков, которые порой справляются, но остальные уступают тем, кого принято считать основными.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Локомотив Атлетико Гаджиев Гаджи
Комментарии (7)
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84aivengo
1521183794
"локомотив обосрался...." - лучше не придумаешь
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Бриг
1521191281
наши команды играли и с Реалом, и с Барсой и с МЮ и с другими грандами. Проигрывали, конечно, но чтобы так - не припомню. Это наш будущий чемпион.
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DOGMA84
1521234930
Все норм, Палыч просто не стал тратить силы и зарубаться с Атлетико дома, нужно беречь силы и людей для внутреннего чемпионата.
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fortune-bva
1521267849
Мой локо ушел на другой путь, чтобы в след.сезоне стартануть в ЛЧ, будем за ЦСКА болеть в европе, потому что адекватные болельщики своих команд на европейской арене объединяются против "супостата" зарубежного! Это мы внутри можем спорить друг с другом и глотки рвать за своих, а в европе мы болельщики клубов нашей страны! За ЦСКА в Лондоне и Москве, Арсенал по силам!!!
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