Лига Европы. ЦСКА в гостях обыграл «Лион» и вышел в 1/4 финала

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА в гостях победил «Лион» – 3:2.

По сумме двух встреч (3:3) за счет большего количества гостевых голов московский клуб пробился в следующий этап турнира.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится 16 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/8 финала, ответный матч

Лион (Франция) – ЦСКА (Россия) – 2:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Головин, 39; 1:1 – Корне, 58; 1:2 – Муса, 60; 1:3 – Вернблум, 65; 2:3 – Диас, 71.

«Лион»: Лопеш, Маршал (Менди, 70), Дьякаби, Марсело, Тете, Н'Домбеле, Тусар, Ферри (Маолида, 68), Депай (Траоре, 66), Корне, Диас.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Набабкин, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Муса (Витиньо, 73).

Предупреждения: Диас, 78 – Набабкин, 13; Муса, 36.

Первый матч – 1:0

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