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    Лига Европы. ЦСКА в гостях обыграл «Лион» и вышел в 1/4 финала

    В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА в гостях победил «Лион» – 3:2.

    По сумме двух встреч (3:3) за счет большего количества гостевых голов московский клуб пробился в следующий этап турнира.

    Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится 16 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Лига Европы. 1/8 финала, ответный матч

    Лион (Франция) – ЦСКА (Россия) – 2:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Головин, 39; 1:1 – Корне, 58; 1:2 – Муса, 60; 1:3 – Вернблум, 65; 2:3 – Диас, 71.

    «Лион»: Лопеш, Маршал (Менди, 70), Дьякаби, Марсело, Тете, Н'Домбеле, Тусар, Ферри (Маолида, 68), Депай (Траоре, 66), Корне, Диас.

    ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Набабкин, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Муса (Витиньо, 73).

    Предупреждения: Диас, 78 – Набабкин, 13; Муса, 36.

    Первый матч – 1:0

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2018 00:58
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    Комментарии73
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 12:46

      Когда для ЦСКА складывается не всегда все хорошо,они показывают красивый,результативный футбол. С победой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 10:20

      ЦСКА просто браво!!!! конечно верил и надеялся но это просто праздник! молодцы! всех болельщиков ЦСКА с победой!!!

      3
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      Рейтинг: +450

      Houston 16 марта 2018, 10:19

      Почемуто в цска я был уверен, не в зените

      2
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 16 марта 2018, 08:28

      Хочется посмотреть на рожу "экспертика" Бубнова, который не верил в выход в 1/4 ни в одного российского клуба, хотя шансы хорошие были и у Зенита и у ЦСКА!
      Армейцы с победой! Мы доказали, что можно играть и выигрывать без миллионных трансферов и заграничных тренеров!

      0
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 16 марта 2018, 08:22

      хоть и болею за локо, цска - красавцы, показали характер

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 16 марта 2018, 07:48

      Рад что хоть кто-то из наших клубов пошел дальше! ЦСКА просто порадовали от души!

      1
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      Рейтинг: +390

      fantom23 16 марта 2018, 05:08

      Блин,красавцы,немного неожиданно...Реально думал,что только Зенит пройдет дальше из наших команд,но они подвели конечно!!!!

      1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 16 марта 2018, 04:37

      молодцы

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      Рейтинг: +256

      nbv 16 марта 2018, 03:29

      ЦСКА красавцы. Болею за Спартак, но сегодня болел за ЦСКА как никогда. Особенно после того как Лион забил гол когда мяч ушел за линию ворот. Так хотелось наказать лягушатников. И ЦСКА молодцы это сделали, не расклеились. Поздравляю всех болел ЦСКА с победой и выходом в 1/4 финала. Пример для Зенита, когда не вкладывается куча денег в команду а есть результат.

      6
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 марта 2018, 01:54

      Вот от кого не ожидал,молодцы,что тут еще сказать

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