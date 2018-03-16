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  • Лига Европы. ЦСКА в гостях обыграл «Лион» и вышел в 1/4 финала

Лига Европы. ЦСКА в гостях обыграл «Лион» и вышел в 1/4 финала

16 марта 2018, 00:58
76

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА в гостях победил «Лион» – 3:2.

По сумме двух встреч (3:3) за счет большего количества гостевых голов московский клуб пробился в следующий этап турнира.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится 16 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/8 финала, ответный матч

Лион (Франция) – ЦСКА (Россия) – 2:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Головин, 39; 1:1 – Корне, 58; 1:2 – Муса, 60; 1:3 – Вернблум, 65; 2:3 – Диас, 71.

«Лион»: Лопеш, Маршал (Менди, 70), Дьякаби, Марсело, Тете, Н'Домбеле, Тусар, Ферри (Маолида, 68), Депай (Траоре, 66), Корне, Диас.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Набабкин, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Муса (Витиньо, 73).

Предупреждения: Диас, 78 – Набабкин, 13; Муса, 36.

Первый матч – 1:0

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Лион ЦСКА
Комментарии (76)
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Sanek85
1521151195
Красавцы пацаны!!! Просто красавцы!!! Все молодцы!!! Учитесь зенитовские миллионеры у которых «не хватает» игроков!!!!!
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cska-62
1521151201
Только ВОСТОРГ! Молодцы! Мы в вас верили!
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Razvedchik - sniper
1521151212
Поздравляю !!!! Спасибо за праздник! Молодцы!!!! А манчини пусть запишет себе на кассету этот матч)))
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Shaitan.
1521151216
Хоть кто-то сегодня порадовал. Просто красавцы. Есть и задумка и задор в игре. И это без каких-либо трансферов. Вот такой Зениту нужен тренер. Берет и молча выполняет сверхзадачи.
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DEFENDER114
1521151221
Спасибо, ЦСКА за Удовольствие от футбола!!!!
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Kulima
1521151244
Красавцы!! Заткнули всех хейтеров! И показали, что и с таким бюджетом можно играть и выигрывать! Всех красно-синих с выходом в 1/4! P.S. Что происходит с Мусой?..(
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VVM1964
1521151264
ПОБЕДА !!! ЭТО СУПЕР ! ЭТО НЕ ЦСКА , ЭТО Ц!!!С!!!К!!!А!!! - МОЛОДЦЫ !!! p.s. Прошу прощения , был не прав - не верил в армейцев , а они взяли и сделали ЭТО !!! БРАВИССИМО !!!
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Bivaliy67
1521151273
Низкий поклон за игру армейцев. остались Атлетико и Арсенал.. Вперёд ребята! Болеем!!!
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BRO_football
1521151652
ааааааааааааа вот так вот! ЦСКА опять спасает репутацию России на европейской футбольной арене! Кто теперь лучший клуб России? Все эти Зениты и Локомотивы сосут! Лучший матч ЦСКА за последние пару лет! Все футболисты полностью выложились на поле! Акинфеев и Головин лучшие! ЦСКА всегда будет первым! Боковой судья, конечно, мудак. С двух метром мяч за линией не увидеть, это же насколько нужно быть слепым? Откуда его вообще взяли? Но справедливость восторжествовала! Футбольный Бог всё видит!
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Муруал
1521151697
Браво ЦСКА!!!Акинфеев красавец!Гончаренко умница!Огромная благодарность всей команде!
Ответить
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