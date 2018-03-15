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  • Уткин: «Не верю в выход российских клубов в 1/4 финала Лиги Европы. Мы все уже проиграли»

Уткин: «Не верю в выход российских клубов в 1/4 финала Лиги Европы. Мы все уже проиграли»

15 марта 2018, 18:51
18

Комментатор Василий Уткин оценил перспективы команд РФПЛ на проход в четвертьфинал Лиги Европы.

«Я думаю, у ЦСКА и «Зенита» разумных шансов нет. Есть шанс только на чудо, которое всегда остается, но о котором невозможно рассуждать.

Что касается «Зенита», то команда забила за три матча один, всего один гол. И то в конце, уже проиграв матч. Игра у «Зенита» не просматривается. Я просто не знаю, как можно предсказывать матч с участием «Зенита». Ход матча команды Манчини не может предсказать никто.

Я могу только надеяться, что, может быть, команда, наконец, порадует своих болельщиков результатом и игрой. А результат может быть хороший, потому что «РБ Лейпциг» не самый сильный соперник. Надеюсь, у «Зенита» получится не вымучить победу, а сыграть красиво.

В целом не верю в выход в четвертьфинал хоть одного российского клуба. Я думаю, мы все уже проиграли.

Болельщикам «Локомотива» остается наблюдать за вылетом команды из Лиги Европы или из дома, или со стадиона, или в пабе. Ну, или проигнорировать данный матч. Это единственное, что остается делать болельщикам «Локомотива», – сказал Уткин.

Сегодня состоятся матчи «Локомотив» – «Атлетико» (19:00 мск), «Зенит» – «РБ Лейпциг» (21:00) и «Лион» – ЦСКА (23:05). Текстовые онлайн-трансляции доступны по ссылкам на матчи.

Источник: Sport24
Лига Европы Локомотив Зенит ЦСКА Уткин Василий
Комментарии (18)
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Чикомас
1521129522
Достали нытики.. верю-не верю...Ну иди утопись. Шансов не много, Скорее всего не пройдем. Но проиграть можно достойно..
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Боцман59rus
1521129749
Василий Краш -тест Уткин, береги мебель и оставь в покое палыча с локо
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Red-Green_fan
1521129866
А я не верю, что Уткин похудеет. Ему остается только наблюдать везде, где бы он не был на свою жирную рожу и огромный живот
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insider_retro
1521129878
Это мнение, прогноз... Борьба, игра и фортуна определят верность предположений... Сам надеюсь на выход одного клуба.
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Бриг
1521131619
У Локо хорошая тренировка перед ЛЧ в след сезоне. Такой официальный, но товарняк. Можно играть не думая о результате. В этом году нужно решить главную задачу.
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Taps
1521132527
Жирный клоун гадит и мстит.
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Алеха32
1521144037
Уткин пивка тресни, тоска пройдет. Разум придет.
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Вомбат
1521151602
Не верил, а зря. Я вот в ЦСКА верил. Точнее считал перед ответкой что шансы 50 на 50. И ЦСКА прошел.
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Татарин за ЦСКА
1521151628
х.уй соси утятина
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zigbert
1521190476
А верить всегда надо.
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