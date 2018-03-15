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    Уткин: «Не верю в выход российских клубов в 1/4 финала Лиги Европы. Мы все уже проиграли»

    Комментатор Василий Уткин оценил перспективы команд РФПЛ на проход в четвертьфинал Лиги Европы.

    «Я думаю, у ЦСКА и «Зенита» разумных шансов нет. Есть шанс только на чудо, которое всегда остается, но о котором невозможно рассуждать.

    Что касается «Зенита», то команда забила за три матча один, всего один гол. И то в конце, уже проиграв матч. Игра у «Зенита» не просматривается. Я просто не знаю, как можно предсказывать матч с участием «Зенита». Ход матча команды Манчини не может предсказать никто.

    Я могу только надеяться, что, может быть, команда, наконец, порадует своих болельщиков результатом и игрой. А результат может быть хороший, потому что «РБ Лейпциг» не самый сильный соперник. Надеюсь, у «Зенита» получится не вымучить победу, а сыграть красиво.

    В целом не верю в выход в четвертьфинал хоть одного российского клуба. Я думаю, мы все уже проиграли.

    Болельщикам «Локомотива» остается наблюдать за вылетом команды из Лиги Европы или из дома, или со стадиона, или в пабе. Ну, или проигнорировать данный матч. Это единственное, что остается делать болельщикам «Локомотива», – сказал Уткин.

    Сегодня состоятся матчи «Локомотив» – «Атлетико» (19:00 мск), «Зенит» – «РБ Лейпциг» (21:00) и «Лион» – ЦСКА (23:05). Текстовые онлайн-трансляции доступны по ссылкам на матчи.

    Источник: Sport24

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    15.03.2018 18:51
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 11:54

      А верить всегда надо.

      0
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      Рейтинг: +13

      DOGMA84 16 марта 2018, 01:25

      Не понятно, только, как теперь ЦСКА будет играть на два лагеря.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 16 марта 2018, 01:07

      х.уй соси утятина

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 16 марта 2018, 01:06

      Не верил, а зря. Я вот в ЦСКА верил. Точнее считал перед ответкой что шансы 50 на 50. И ЦСКА прошел.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Вомбат 16 марта 2018, 01:07

      Было 70 на 30))

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 16 марта 2018, 00:03

      Мы отказались от побед в еврокубках ещё когда перешли на осень-весна.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 марта 2018, 23:03

      Заткнулся бы, жирная утка.

      0
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 15 марта 2018, 23:00

      Уткин пивка тресни, тоска пройдет. Разум придет.

      1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 15 марта 2018, 22:21

      утка идиот

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 марта 2018, 20:51

      У Зенита шанс есть. Вспомни Бубку, идиот. Пока у тебя есть хоть одна попытка, ты не проиграл.
      Зениту удачи, армейцам хорошей игры.

      0
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      Рейтинг: +19

      neutral person 15 марта 2018, 20:07

      В какой то мере пропала

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