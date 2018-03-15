Уткин: «Не верю в выход российских клубов в 1/4 финала Лиги Европы. Мы все уже проиграли»

Комментатор Василий Уткин оценил перспективы команд РФПЛ на проход в четвертьфинал Лиги Европы.

«Я думаю, у ЦСКА и «Зенита» разумных шансов нет. Есть шанс только на чудо, которое всегда остается, но о котором невозможно рассуждать.

Что касается «Зенита», то команда забила за три матча один, всего один гол. И то в конце, уже проиграв матч. Игра у «Зенита» не просматривается. Я просто не знаю, как можно предсказывать матч с участием «Зенита». Ход матча команды Манчини не может предсказать никто.

Я могу только надеяться, что, может быть, команда, наконец, порадует своих болельщиков результатом и игрой. А результат может быть хороший, потому что «РБ Лейпциг» не самый сильный соперник. Надеюсь, у «Зенита» получится не вымучить победу, а сыграть красиво.

В целом не верю в выход в четвертьфинал хоть одного российского клуба. Я думаю, мы все уже проиграли.

Болельщикам «Локомотива» остается наблюдать за вылетом команды из Лиги Европы или из дома, или со стадиона, или в пабе. Ну, или проигнорировать данный матч. Это единственное, что остается делать болельщикам «Локомотива», – сказал Уткин.

Сегодня состоятся матчи «Локомотив» – «Атлетико» (19:00 мск), «Зенит» – «РБ Лейпциг» (21:00) и «Лион» – ЦСКА (23:05). Текстовые онлайн-трансляции доступны по ссылкам на матчи.