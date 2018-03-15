Бубнов: «Будет приятно, если «Локомотив» сможет победить, покинув Лигу Европы на хорошей ноте»

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов не верит в шансы «Локомотива» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико». Он уверен, что испанский клуб приехал в Москву за победой.

«Локомотив» будет играть против немотивированного «Атлетико», испанцы сняли интригу еще в первом матче. Если бы была такая возможность, то «Атлетико», конечно, бы не приехал в Москву, отчасти это повинность для них, но в то же время они профессионалы, которые будут выкладываться даже в таких обстоятельствах. Любая победа в Лиге Европы стоит денег… Думаю, Симеоне не даст своим игрокам действовать в полноги.

Это будет полезный матч для молодых игроков «Локомотива», пускай набираются опыта в более спокойной обстановке, чем в Испании. Будет приятно, если «Локомотив» сможет победить и завершить свое выступление в Лиге Европы на хорошей ноте», – считает Бубнов.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» состоится в четверг, 15 марта, в 19:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:3.