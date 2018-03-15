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    Бубнов: «Будет приятно, если «Локомотив» сможет победить, покинув Лигу Европы на хорошей ноте»

    Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов не верит в шансы «Локомотива» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико». Он уверен, что испанский клуб приехал в Москву за победой.

    «Локомотив» будет играть против немотивированного «Атлетико», испанцы сняли интригу еще в первом матче. Если бы была такая возможность, то «Атлетико», конечно, бы не приехал в Москву, отчасти это повинность для них, но в то же время они профессионалы, которые будут выкладываться даже в таких обстоятельствах. Любая победа в Лиге Европы стоит денег… Думаю, Симеоне не даст своим игрокам действовать в полноги.

    Это будет полезный матч для молодых игроков «Локомотива», пускай набираются опыта в более спокойной обстановке, чем в Испании. Будет приятно, если «Локомотив» сможет победить и завершить свое выступление в Лиге Европы на хорошей ноте», – считает Бубнов.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» состоится в четверг, 15 марта, в 19:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:3.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.03.2018 06:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +459

      77SAM 15 марта 2018, 09:51

      Победить можно, но осадочек останется.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 15 марта 2018, 08:55

      максимум...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 08:19

      Ждём от Локо только победы. С любым счётом. И конечно надеемся на чудо.

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