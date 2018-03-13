Степаненко: «Шахтер» против «Ромы» все будет делать размеренно и правильно»

Полузащитник украинского «Шахтера» Тарас Степаненко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской «Ромы». В первом поединке дончане победили – 2:1.

«Никто не будет бежать вперeд сломя голову. Надо всe размеренно, правильно делать. Мы долго готовились к этому матчу. Есть тактика, организация игры, нужно всe выполнять. А по ходу матча уже будем смотреть, как будут развиваться события: если нужно будет, тренерский состав что-то поменяет», – приводит слова украинца сайт телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2».

Встреча в Риме начнется в 22:45 по Москве.