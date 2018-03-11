Кэхилл: «Топ-4 АПЛ? Это цель «Челси»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал результат матча 30-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1).

«Мы показали характер, дух и продемонстрировали амбиции сегодня. Три очка – это все, что нас волновало. Неважно, какой ценой мы их получили бы.

Топ-4? Это наша цель. Мы поставили себя в сложное положение и сейчас должны много работать. Чтобы закончить сезон в топе мы должны показывать ту же игру, что и сегодня», – сказал Кэхилл.

«Челси» с 56-ю очками находится на пятой строчке в таблице.