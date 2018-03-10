Моратти: «Интер» – это словно любовь к красивой капризной женщине»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти сравнил миланский клуб с любовью к красивой женщине, с которой приходится тяжело из-за ее капризов.

Вчера «нерадзурри» отпраздновали свой 110-летний юбилей открытием собственного Зала славы. Моратти вместе со своим отцом Анджело получили специальную награду за вклад в историю клуба.

«Мой отец был гением, который мог видеть будущее. Он дал нам большую ответственность. Слишком часто цвета этого клуба ассоциируются со страданиями, но для меня эти годы также были глубоко трогательными и позволили нам выиграть несколько трофеев.

«Интер» – это словно любовь к красивой женщине, с которой приходится тяжело из-за ее капризов и остальных вещей, с которыми трудно мириться. Быть президентом всегда была большой ответственностью, и я чувствовал это по отношению к болельщикам», – сказал Моратти.