Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лига Европы. ЦСКА проиграл «Лиону»

8 марта 2018, 22:54
43

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА дома уступил «Лиону» – 0:1. Автором единственного гола стал Марсело.

Ответная встреча пройдет 15 марта во Франции и начнется в 23:05 по московскому времени.

Лига Европы. 1/8 финала, первый матч

ЦСКА (Россия) – Лион (Франция) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Марсело, 68.

ЦСКА: Акинфеев, Кучаев, Алексей Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Миланов (Витиньо, 72), Натхо, Дзагоев (Бистрович, 82), Головин, Вернблум, Муса (Чалов, 87).

«Лион»: Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Маршал, Н'Домбеле, Тусар, Ауа, Траоре (Корне, 75), Мариано (Менди, 90), Депай (Маолида, 85).

Предупреждения: Набабкин, 30; Натхо, 59 – Тусар, 89.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы ЦСКА Лион
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Shogun
1520538966
Счет не по игре, игра радует, а кони еще в первом тайме должны были забивать минимум 2, Муса косячник
Ответить
upiter622
1520539034
Я же говорил,Мусу бракованного подсунули в ЦСКА!
Ответить
DeStar
1520539173
Вот посе первого тайма сидел и думал, блин. цска не плохо смотрится, но это лион слабо сыграл. Я вот одного не понимаю, это поле фиговое или игроки цска просто долбяться на пас ? честн, было бы не впадлу, наделал бы гифок офигительных пасов не только вперед, но и НАЗАД, метра на 2-3 и не точных. Сколько таких было? 10 ? может 20? как? это же с точки зрения статистики из футболиста должно делать "инвалида". Витиньо.. финты в центре поля при контратаке... можно вверх отдать или вниз.. не, поведу сам. Такое ощущение будто у цска при подходе к чужой штрафной в голове творился хаос. по моему ни одного "лучшего" решения в атаке сделано не было ,по крайенй мере во втором тайме. Всегда из , например, 5 вариантов развития атаки, выбирали ХУДШИЙ, что дзага, что елвый фланг, что правый.. Пишу с пылу с жару, цска в целом смотрелся не уже лиона, тоже бегунки обычные....
Ответить
dinar7777dinar
1520539175
акинфеев, олешка березуцкий ! игнашевич ! защита огонь )))))) вот такое чудо будет в сборной россии летом? печально !
Ответить
4agaaa
1520539197
Шансы есть! Удачи во Франции!
Ответить
Dimon 007
1520539198
Где комент Дзагоева? Он же больше всех орал что они выиграют...
Ответить
dinar7777dinar
1520539560
ну че кони кто там всех больше орал что кони выиграют? смешарики ! лион сегодня сыграл на 30 процентов своих возможностей ! на Парк Олимпик Лионне цска отгребет по полной программе ! да еще фекир сегодня не играл !
Ответить
cska-62
1520539627
Поражение обидное. Играли не хуже «Лиона», но счёт на табло. Много ошибались, а в атаке слишком много мудрили. Особенно в первом тайме. Ошибкой было выставить Миланова в стартовом составе. Это вообще не его уровень. Сколько лет уже его нахваливают, а кроме как на замену он вообще никуда не годится. Да, выйти на замену, подержать мяч на фланге, это он может. Даже во внутреннем первенстве. Вот и всё. Пока просто никакой Муса. Год сидения на лавке не прошёл бесследно. Когда он реанимируется, непонятно. Выход на замену Витиньо не дал ничего, а вот выход на замену Чалова заметно обострил игру. Да и юный Бистрович, похоже, очень неплохой игрок. Адаптируется, будет ещё и звездой ЦСКА. Трагедии делать не нужно. Нужно готовиться ко второй встрече. И играть на выезде в атакующий футбол. Терять уже нечего. «Лион» очень приличная команда, но по классу ничуть не выше ЦСКА. Разве что игроки преимущественно помоложе. Ну, а так, уровень французского и российского чемпионатов примерно равный, если исключить из этого сравнения «ПСЖ», - одну из сборных мира на континенте.
Ответить
Lester84
1520540118
Муса - бревно. Как был деревяшкой, так и остался, только еще и забивать за год на лавке разучился. В атаке вообще никакой мысли.
Ответить
dil-1969@mail.ru
1520540319
Здрасти!матч я не видел ,но ****** .что проиграли,можно было и ******* их вам *********,извините !!!
Ответить
Главные новости
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+