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    Лига Европы. ЦСКА проиграл «Лиону»

    В первом матче 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА дома уступил «Лиону» – 0:1. Автором единственного гола стал Марсело.

    Ответная встреча пройдет 15 марта во Франции и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Лига Европы. 1/8 финала, первый матч

    ЦСКА (Россия) – Лион (Франция) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Марсело, 68.

    ЦСКА: Акинфеев, Кучаев, Алексей Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Миланов (Витиньо, 72), Натхо, Дзагоев (Бистрович, 82), Головин, Вернблум, Муса (Чалов, 87).

    «Лион»: Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Маршал, Н'Домбеле, Тусар, Ауа, Траоре (Корне, 75), Мариано (Менди, 90), Депай (Маолида, 85).

    Предупреждения: Набабкин, 30; Натхо, 59 – Тусар, 89.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2018 22:54
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 09:38

      жаль что хотя бы ничья не получилась, плохо конечно что у себя дома пропустили но шансы есть.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 09:08

      Хотя и проиграли - шанс еще есть.

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 9 марта 2018, 00:48

      Не секрет, что все три наших сегодняшних соперника сильнее. Неудивительно и то, что все три наших клуба вылетают. Ну нет у нас звезд сейчас в РФПЛ, даже просто футбольных талантов очень мало. Нет потенциала, чтобы пробиваться выше в еврокубках, чем 1:8 ЛЕ. Разве что при везении и сумасшедшем настрое всех без исключения игроков. Но ни того ни другого сегодня у всех трех наших команд не было.

      2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 9 марта 2018, 00:08

      вполне всё заслужено

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 9 марта 2018, 00:01

      что все так плохо,матч не смотрел.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 8 марта 2018, 23:52

      Это не ЦСКА. Это сборище ленивых мажоров, без эмоций, без имени и Родины.
      Это - не игра Российского клуба Армии. Это - базарное дерьмо. Сожалею, что сделали СЕГОДНЯ нашим офицерским жёнам такой подарок.
      Без ув.

      0
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 8 марта 2018, 23:44

      1/8 кубка лузеров это пока предел для нашего футбола...

      0
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 8 марта 2018, 23:18

      Здрасти!матч я не видел ,но ****** .что проиграли,можно было и ******* их вам *********,извините !!!

      -3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > dil-1969@mail.ru 9 марта 2018, 00:05

      Конченый.

      -1
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru > Тraumtanzеr 13 апреля 2018, 20:45

      соси всегда!!!

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > dil-1969@mail.ru 29 апреля 2018, 22:13

      Я не твоя мать, что бы это делать.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 8 марта 2018, 23:15

      Муса - бревно. Как был деревяшкой, так и остался, только еще и забивать за год на лавке разучился. В атаке вообще никакой мысли.

      6
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 8 марта 2018, 23:15

      При 0:1 проводить замены на последних минутах... Не понимаю я его..

      2
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