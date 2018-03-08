Лига Европы. ЦСКА проиграл «Лиону»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА дома уступил «Лиону» – 0:1. Автором единственного гола стал Марсело.

Ответная встреча пройдет 15 марта во Франции и начнется в 23:05 по московскому времени.

Лига Европы. 1/8 финала, первый матч

ЦСКА (Россия) – Лион (Франция) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Марсело, 68.

ЦСКА: Акинфеев, Кучаев, Алексей Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Миланов (Витиньо, 72), Натхо, Дзагоев (Бистрович, 82), Головин, Вернблум, Муса (Чалов, 87).

«Лион»: Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Маршал, Н'Домбеле, Тусар, Ауа, Траоре (Корне, 75), Мариано (Менди, 90), Депай (Маолида, 85).

Предупреждения: Набабкин, 30; Натхо, 59 – Тусар, 89.

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