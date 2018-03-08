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  • Черышев-старший: «Разногласия между футболистами «Зенита» бросаются в глаза»

Черышев-старший: «Разногласия между футболистами «Зенита» бросаются в глаза»

8 марта 2018, 14:37
15

Бывший тренер «Севильи» и молодeжной команды «Зенита» Дмитрий Черышев оценил выступление петербуржцев и поделился ожиданиями от игры с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Матчи европейских турниров всегда стоят особняком, игрокам не требуется по-особенному настраиваться. Они подходят к ним, как к играм против грандов мирового футбола — «Реала», «Барселоны». Команды борются не за очки, а за шанс продолжить свою борьбу за трофей. Сравнить это можно разве что с Кубком России.

Безусловно, Манчини — выдающий тренер, он видит причины лучше остальных. Но, на мой взгляд, налицо проблемы в команде, разногласия между футболистами бросаются в глаза. Кроме того, в «Зените» происходит очень большая текучка игроков, что не идeт на пользу. Манчини необходимо сформировать костяк — без него очень сложно добиваться серьeзных результатов. Больно смотреть на то, что сейчас происходит в санкт-петербургском клубе. Одной из причин может быть кончина Константина Сарсании — он, как спортивный директор, смог бы расставить всех на свои места.

В первую очередь объединить коллектив. Когда это произойдeт, результат будет. «Зенит» располагает одними из лучших российских игроков и качественными иностранными футболистами. Итоговый успех сейчас будет зависеть скорее от спортсменов, чем от наставника», – сказал Черышев.

Встреча на «Ред Булл Арене» состоится сегодня. Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: RT
Лига Европы Зенит Черышев Дмитрий
Комментарии (15)
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Burunduk
1520509630
Всё в точку. Вечная ротация уже раздражает. Чем радует ЛОКО и ЦСКА, это наличием костяка и стабильной основы. Зениту ещё не хватает лидера, который потащил бы команду в сложный момент.
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Cupota
1520510358
Уверенно ставлю на немецкий "Лимонад"! Они будут играть на победу и добьются её. Аргентинские сборники будут унылыми статистами, мальчиками для битья.
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polt
1520511031
Нынешний Зенит - БОЛОТО и Манчини там главный МУТИЛА.
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Taps
1520511670
Манчини - НЕ выдающийся тренер. Середнячок. Для России годится только отечественный тренер, говорящий по-русски и матерящийся.
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insider_retro
1520511950
Оказывается, как много видно из Испании... Хотя ситуация видна и не вооружённым взглядом...
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Shogun
1520518441
Гамулу зовите, он найдет язык с командой, а точнее только по фене базлать будет, помню его "знаменитое" интервью
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dok66
1520523213
На сегодня нет в Зене ни Лоськова , ни Евсеева , ни даже банально Вернблума ... Нет в нем костяка ! Есть набор игроков под Манчини ! Прав Черышев !
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zigbert
1520523616
Вот именно нужно Зениту нужно сформировать костяк команды.
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OfaZavr
1520526332
точно подметил, все проблемы видны не вооруженным взглядом и главный не может ничего с этим поделать.
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ВЛАДИВОСТОК
1520529896
Вот человек что то дельное говорит и рассуждает , вот от души всё точно сказал.........
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