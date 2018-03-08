Черышев-старший: «Разногласия между футболистами «Зенита» бросаются в глаза»

Бывший тренер «Севильи» и молодeжной команды «Зенита» Дмитрий Черышев оценил выступление петербуржцев и поделился ожиданиями от игры с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Матчи европейских турниров всегда стоят особняком, игрокам не требуется по-особенному настраиваться. Они подходят к ним, как к играм против грандов мирового футбола — «Реала», «Барселоны». Команды борются не за очки, а за шанс продолжить свою борьбу за трофей. Сравнить это можно разве что с Кубком России.

Безусловно, Манчини — выдающий тренер, он видит причины лучше остальных. Но, на мой взгляд, налицо проблемы в команде, разногласия между футболистами бросаются в глаза. Кроме того, в «Зените» происходит очень большая текучка игроков, что не идeт на пользу. Манчини необходимо сформировать костяк — без него очень сложно добиваться серьeзных результатов. Больно смотреть на то, что сейчас происходит в санкт-петербургском клубе. Одной из причин может быть кончина Константина Сарсании — он, как спортивный директор, смог бы расставить всех на свои места.

В первую очередь объединить коллектив. Когда это произойдeт, результат будет. «Зенит» располагает одними из лучших российских игроков и качественными иностранными футболистами. Итоговый успех сейчас будет зависеть скорее от спортсменов, чем от наставника», – сказал Черышев.

Встреча на «Ред Булл Арене» состоится сегодня. Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.