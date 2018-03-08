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    Черышев-старший: «Разногласия между футболистами «Зенита» бросаются в глаза»

    Бывший тренер «Севильи» и молодeжной команды «Зенита» Дмитрий Черышев оценил выступление петербуржцев и поделился ожиданиями от игры с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Матчи европейских турниров всегда стоят особняком, игрокам не требуется по-особенному настраиваться. Они подходят к ним, как к играм против грандов мирового футбола — «Реала», «Барселоны». Команды борются не за очки, а за шанс продолжить свою борьбу за трофей. Сравнить это можно разве что с Кубком России.

    Безусловно, Манчини — выдающий тренер, он видит причины лучше остальных. Но, на мой взгляд, налицо проблемы в команде, разногласия между футболистами бросаются в глаза. Кроме того, в «Зените» происходит очень большая текучка игроков, что не идeт на пользу. Манчини необходимо сформировать костяк — без него очень сложно добиваться серьeзных результатов. Больно смотреть на то, что сейчас происходит в санкт-петербургском клубе. Одной из причин может быть кончина Константина Сарсании — он, как спортивный директор, смог бы расставить всех на свои места.

    В первую очередь объединить коллектив. Когда это произойдeт, результат будет. «Зенит» располагает одними из лучших российских игроков и качественными иностранными футболистами. Итоговый успех сейчас будет зависеть скорее от спортсменов, чем от наставника», – сказал Черышев.

    Встреча на «Ред Булл Арене» состоится сегодня. Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: RT

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    08.03.2018 14:37
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 8 марта 2018, 20:24

      Вот человек что то дельное говорит и рассуждает , вот от души всё точно сказал.........

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 19:25

      точно подметил, все проблемы видны не вооруженным взглядом и главный не может ничего с этим поделать.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 18:40

      Вот именно нужно Зениту нужно сформировать костяк команды.

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 марта 2018, 18:33

      На сегодня нет в Зене ни Лоськова , ни Евсеева , ни даже банально Вернблума ... Нет в нем костяка ! Есть набор игроков под Манчини ! Прав Черышев !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 8 марта 2018, 17:14

      Гамулу зовите, он найдет язык с командой, а точнее только по фене базлать будет, помню его "знаменитое" интервью

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 марта 2018, 15:25

      Оказывается, как много видно из Испании...
      Хотя ситуация видна и не вооружённым взглядом...

      6
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > insider_retro 8 марта 2018, 16:17

      вернее из студии матч тв

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 8 марта 2018, 15:21

      Манчини - НЕ выдающийся тренер. Середнячок.
      Для России годится только отечественный тренер,
      говорящий по-русски и матерящийся.

      3
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      Рейтинг: +1311

      Taps > Taps 8 марта 2018, 15:22

      Нанюхается газа и отвалит с аргентинцами..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +194

      Klodus 8 марта 2018, 15:15

      Про кубок России смешно было

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 8 марта 2018, 15:10

      Нынешний Зенит - БОЛОТО и Манчини там главный МУТИЛА.

      3
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 8 марта 2018, 15:09

      Есть шансы на ничью, но только на ничью. Лейпциг тоже не в форме...

      -1
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