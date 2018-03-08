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Семина не устроит поражение от «Атлетико» в Мадриде

8 марта 2018, 10:29
67

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не рассматривает вариант даже с минимальным поражением в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от «Атлетико», который пройдет в четверг в Мадриде.

«Нас не устроит минимальное поражение. Но понимаем, что предстоит встреча с одним из сильнейших клубов Европы.

Часто привожу «Атлетико» в пример своим футболистам. Испанская команда в каждом матче играет изо всех сил – это ее отличительная черта, которая идет от тренера. У нас тоже есть сильные качества», – сказал Семин.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» пройдет в Мадриде в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Москве 15 марта.

Источник: УЕФА
Лига Европы Локомотив Атлетико Семин Юрий
Комментарии (67)
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Томь вперёд
1520495035
Ой не удивлюсь, если принципиальный и упертый Палыч привезет из Испании 3 очка! Удачи!
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Антибиотик
1520495472
Без Ари и Фарфана будет очень сложно...
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insider_retro
1520496800
Не разумно требовать от Локо лёгкой и непринуждённой победы на 5-0! Но потрепать мадридцев надо, забить надо и обязательно заставить себя уважать!! Успеха, надёжности и терпения!!
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84aivengo
1520499149
удачи и локо,и всем нашим командам ! надо ведь зажечь в еврокубках в год чм !
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mialkov
1520500223
Удачи, Локо! Болеем за вас!!!
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ljrljr0505
1520501750
очень надеемся на хорошую игру. будет трудно, но ничего невозможного нет.
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батог
1520501806
Удачи и хорошей игры Паровозу, коням и бомжам!!!!
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1520502986
За то,что написал,что проиграют крупно,начали меня минусовать.Но хочу убедительной победы Атлетико 7-0,как Пищевик от Ливерпуля.Российский футбол это не футбол,как можно его смотреть не понимаю.Не только не смотрю и слышать тошно о них.Начинайте минусовать,значит задел глоров.Для меня Локо,Пищевик,Зенит итд итп одно и тоже,даже в Китае лучше играют и топ игроки выбирают Китай а не этих.
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Татарин за ЦСКА
1520503063
Конечно не устроит и не только Вас,а и фанатов ЦСКА,Зенита и Локомотива,ну и частично фанов Спартака!!!!
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Сильвербой
1520503442
Рубин в свое время 2-0 обыграл их в Мадриде, почему бы не повторить такое и Локомотиву!?
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