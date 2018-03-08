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    Семина не устроит поражение от «Атлетико» в Мадриде

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не рассматривает вариант даже с минимальным поражением в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от «Атлетико», который пройдет в четверг в Мадриде.

    «Нас не устроит минимальное поражение. Но понимаем, что предстоит встреча с одним из сильнейших клубов Европы.

    Часто привожу «Атлетико» в пример своим футболистам. Испанская команда в каждом матче играет изо всех сил – это ее отличительная черта, которая идет от тренера. У нас тоже есть сильные качества», – сказал Семин.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» пройдет в Мадриде в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Москве 15 марта.

    Источник: УЕФА

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    08.03.2018 10:29
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 8 марта 2018, 23:27

      Где ваша ФИЗИКА,,.???????

      0
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 8 марта 2018, 23:25

      тогда убей себя об стену глупая кудрявая голова!!!вы просрали 0-3.как можно просрать вообще клубу без звёзд,вратарю нашему огромное отсоси,он не стоит .а дрочит....

      -2
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      Рейтинг: +223

      Cupota 8 марта 2018, 23:05

      Шапкозакидательство прошло? Увидели реалии мирового футбола? Ясно, в каком месте наш потенциальный чемпион?

      0
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      Рейтинг: +452

      denzillo 8 марта 2018, 19:03

      Удачи НАШИМ командам в ЛЕ!!! Ребят, а подскажите такой момент....у спартака, зенита и цска по 38 очков, почему спартак на 3-м месте?! Ведь у цска на одну победу больше....кто знает тонкости? причём на всех сайтах одинаково.....

      0
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      ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 > denzillo 8 марта 2018, 20:41

      В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

      - по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

      0
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      Рейтинг: +575

      Mark68 8 марта 2018, 18:59

      думаю(хотелось бы),что ничья сегодня вполне реальна и возможна..)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +575

      Mark68 > Mark68 8 марта 2018, 19:07

      ....а вообще то я "рассчитываю" на победу ЛОКО, при грамотной тактике и такое возможно и по силам Семину!!!))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 18:52

      конечно нужно биться до конца и стараться добыть положительный результат, но Атлетико один из лучших и сильнейших клубов Европы поэтому минимальное поражение это не самый плохой результат.

      5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 18:23

      Проигрывать -это не в правилах Семина.

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 марта 2018, 17:48

      Не буду летать в облаках и говорить что то громкое , просто хочу увидеть достойную и хорошую игру от Локомотива ! Удачи нашим парням !

      2
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 8 марта 2018, 15:26

      Да такой громкий матч для российского футбола и именно его не покажут на бесплатном канала, что ж это россия всё для людей.

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Muhametshin 8 марта 2018, 17:24

      По матч тв покажут!

      0
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      Рейтинг: +549

      avera 8 марта 2018, 15:15

      Надо реально оценивать шансы .Минимальное поражение с забитым голом, а дома
      сухая победа.

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