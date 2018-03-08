Семина не устроит поражение от «Атлетико» в Мадриде

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не рассматривает вариант даже с минимальным поражением в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от «Атлетико», который пройдет в четверг в Мадриде.

«Нас не устроит минимальное поражение. Но понимаем, что предстоит встреча с одним из сильнейших клубов Европы.

Часто привожу «Атлетико» в пример своим футболистам. Испанская команда в каждом матче играет изо всех сил – это ее отличительная черта, которая идет от тренера. У нас тоже есть сильные качества», – сказал Семин.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» пройдет в Мадриде в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Москве 15 марта.