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Лига чемпионов. «ПСЖ» примет «Реал» в ответной встрече 1/8 финала

6 марта 2018, 21:55
15

Во вторник, 6 марта, в Париже состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Реал». Хозяевам поля предстоит на глазах у своих болельщиков постараться отыграть счет 1:3, который был зафиксирован в первой встрече.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «ПСЖ» – «Реал». Начало в 22:45, не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ПСЖ Реал
Комментарии (15)
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upiter622
1520314013
Фашисты блин!Дайте народу смотреть красивый футбол!
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яйва-яйва
1520316958
Супер матч!
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Jenea83
1520317960
Надеюсь хоть сегодня будет адекватное судейство. А то как начинаются левые пенальти и странные удаления нет желания смотреть матчи Реала.
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simoron81
1520320675
будет супер матч
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simoron81
1520320682
обе забьют
Ответить
Sergej-74
1520320795
Игра будет интересной посмотрим
Ответить
zigbert
1520321939
Весь Париж сегодня будет дышать футболом.
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+50/-50
1520322537
ПСЖ выиграет, если покажет такую игру, как год назад с Барсой на своём поле. Но, не земечать судью на поле мы не имеем права. А судьи кто? Удачи Парижу.
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Татарин за ЦСКА
1520363112
Удачи командам и пусть победит сильнейший!!!!
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GoLenaStop
1520365643
За хороший футбол!!!
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