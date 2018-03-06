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    Лига чемпионов. «ПСЖ» примет «Реал» в ответной встрече 1/8 финала

    Во вторник, 6 марта, в Париже состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Реал». Хозяевам поля предстоит на глазах у своих болельщиков постараться отыграть счет 1:3, который был зафиксирован в первой встрече.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «ПСЖ» – «Реал». Начало в 22:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2018 21:55
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 7 марта 2018, 00:26

      Париж просто не узнаю. Уже влетел второй. Ложусь спать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 6 марта 2018, 22:49

      За настоящий футбол!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 6 марта 2018, 22:47

      За хороший футбол!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      Timoor8607 6 марта 2018, 22:27

      Удачи Димке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2018, 22:05

      Удачи командам и пусть победит сильнейший!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 6 марта 2018, 13:18

      Матч ТВ же будет показывать в прямом эфире!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 6 марта 2018, 10:48

      ПСЖ выиграет, если покажет такую игру, как год назад с Барсой на своём поле. Но, не земечать судью на поле мы не имеем права. А судьи кто? Удачи Парижу.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 10:38

      Весь Париж сегодня будет дышать футболом.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 6 марта 2018, 10:19

      Игра будет интересной посмотрим

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 6 марта 2018, 10:18

      обе забьют

      1
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