Лига чемпионов. «ПСЖ» примет «Реал» в ответной встрече 1/8 финала

Во вторник, 6 марта, в Париже состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Реал». Хозяевам поля предстоит на глазах у своих болельщиков постараться отыграть счет 1:3, который был зафиксирован в первой встрече.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «ПСЖ» – «Реал». Начало в 22:45, не пропустите!