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    Бубнов: «Локомотив» не слабее «Ростова». Он сможет дать бой «Атлетико»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Атлетико».

    «Атлетико» идет на втором месте в чемпионате Испании. При этом он крайне мало пропускает. Этот клуб является одним из фаворитов Лиги Европы. Если «Локомотив» пройдет их, то железнодорожники сделают серьезную заявку на успех в данном турнире.

    «Ростов» смог с ними достойно сыграть, а «Локомотив» не слабее «Ростова». Команда Юрия Семина может дать бой испанцам», – сказал Бубнов.

    Первая игра между «Атлетико» и «Локомотивом» пройдет 8 марта в Мадриде. Ответная встреча состоится 15 марта в Москве.

    Источник: Спорт FM

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    02.03.2018 19:01
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +982

      O-Z 2 марта 2018, 23:17

      Косту с Гризманном отрежте и всё, остальные игроки тупо сидят на обороне. Искать лазейку и забивать Миранчуки это сделают или же опытный Джефф!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 марта 2018, 20:33

      Если Локо проявит характер и волю обязательно победит!

      0
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 2 марта 2018, 19:20

      Бубен хрень несет ! Атлетико сейчас слабее чем был тогда , когда играл с Ростовом , поэтому он и играет сейчас в ЛЕ , а не в ЛЧ ! Локо сейчас сильнее Ростова , а на тот период был слабее ! Разное время и разные команды , а Бубен рассуждает как дилетант !

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > ROSTOV SUPER 2 марта 2018, 19:36

      так по твоей логике, если атлетико сейчас слабее, то Локо тем более должен побеждать)Ведь он сильнее, чем любой Ростов))

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Romantic2010 2 марта 2018, 20:15

      У тебя с логикой вообще проблемы !

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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > gosproektikabinet 2 марта 2018, 21:40

      2 раза был выше, в 14/15 вообще в стыковых за прописку играл

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > gosproektikabinet 2 марта 2018, 23:51

      Ты даже не думай сравнивать Ростов с Локо..ты чего))) не пей столько

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Romantic2010 3 марта 2018, 00:13

      Сам протрезвей !

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > ROSTOV SUPER 3 марта 2018, 13:28

      я как стеклышко

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > ROSTOV SUPER 3 марта 2018, 14:03

      Хочу больше минусов)

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > ROSTOV SUPER 3 марта 2018, 15:00

      Давай еще парняга

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Romantic2010 3 марта 2018, 15:02

      Да о т ь е би с ь ты ! Недоумок !

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > ROSTOV SUPER 3 марта 2018, 23:01

      Не злись так....Бердыев вам устроил маленький экскурс по европе. Теперь домой))) на место, в подвал)

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Romantic2010 5 марта 2018, 14:26

      Хоть про Бердыева ты верно сказал , теперь он уехал домой и там его ждет подвал !

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