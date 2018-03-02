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  • Бубнов: «Локомотив» не слабее «Ростова». Он сможет дать бой «Атлетико»

Бубнов: «Локомотив» не слабее «Ростова». Он сможет дать бой «Атлетико»

2 марта 2018, 19:01
14

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Атлетико».

«Атлетико» идет на втором месте в чемпионате Испании. При этом он крайне мало пропускает. Этот клуб является одним из фаворитов Лиги Европы. Если «Локомотив» пройдет их, то железнодорожники сделают серьезную заявку на успех в данном турнире.

«Ростов» смог с ними достойно сыграть, а «Локомотив» не слабее «Ростова». Команда Юрия Семина может дать бой испанцам», – сказал Бубнов.

Первая игра между «Атлетико» и «Локомотивом» пройдет 8 марта в Мадриде. Ответная встреча состоится 15 марта в Москве.

Источник: Спорт FM
Лига Европы Атлетико Локомотив Ростов Бубнов Александр
Комментарии (14)
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ROSTOV SUPER
1520007658
Бубен хрень несет ! Атлетико сейчас слабее чем был тогда , когда играл с Ростовом , поэтому он и играет сейчас в ЛЕ , а не в ЛЧ ! Локо сейчас сильнее Ростова , а на тот период был слабее ! Разное время и разные команды , а Бубен рассуждает как дилетант !
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a-rakhmatov
1520011995
Если Локо проявит характер и волю обязательно победит!
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O-Z
1520021879
Косту с Гризманном отрежте и всё, остальные игроки тупо сидят на обороне. Искать лазейку и забивать Миранчуки это сделают или же опытный Джефф!
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