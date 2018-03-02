Бубнов: «Локомотив» не слабее «Ростова». Он сможет дать бой «Атлетико»

Косту с Гризманном отрежте и всё, остальные игроки тупо сидят на обороне. Искать лазейку и забивать Миранчуки это сделают или же опытный Джефф!
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Атлетико».
«Атлетико» идет на втором месте в чемпионате Испании. При этом он крайне мало пропускает. Этот клуб является одним из фаворитов Лиги Европы. Если «Локомотив» пройдет их, то железнодорожники сделают серьезную заявку на успех в данном турнире.
«Ростов» смог с ними достойно сыграть, а «Локомотив» не слабее «Ростова». Команда Юрия Семина может дать бой испанцам», – сказал Бубнов.
Первая игра между «Атлетико» и «Локомотивом» пройдет 8 марта в Мадриде. Ответная встреча состоится 15 марта в Москве.