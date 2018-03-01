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    Бонуччи: «Милан» может достигнуть целей, о которых раньше мечтать не мог»

    Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи подвел итог победе над «Лацио» (0:0; 5:4 по пенальти) в полуфинале Кубка Италии.

    «Есть игры, в которых преодолеть трудности помогает сердце. В которых достигнуть цели помогает душа. В таких матчах сердце и душа делают вас командой.

    Мы бились и выиграли как команда. Теперь мы как команда готовимся к дерби (4 марта против «Интера» в Серии А – прим. «Бомбардира»).

    Скромность и желание прогрессировать могут помочь нам достигнуть целей, о которых мы несколько месяцев назад даже не мечтали», – написал итальянец в инстаграме.

    В финале турнира «россонери» встретятся с «Ювентусом». Встреча состоится 9 мая.

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    Источник: Instagram

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    01.03.2018 17:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 23:42

      Пора выходить на передовые позиции.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 1 марта 2018, 23:18

      Милан преобразился немного , этого радует что такой клуб набирает обороты .

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 18:23

      Мне нравиться в последнее время игра Милана и лично Леонардо

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