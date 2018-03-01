Бонуччи: «Милан» может достигнуть целей, о которых раньше мечтать не мог»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи подвел итог победе над «Лацио» (0:0; 5:4 по пенальти) в полуфинале Кубка Италии.

«Есть игры, в которых преодолеть трудности помогает сердце. В которых достигнуть цели помогает душа. В таких матчах сердце и душа делают вас командой.

Мы бились и выиграли как команда. Теперь мы как команда готовимся к дерби (4 марта против «Интера» в Серии А – прим. «Бомбардира»).

Скромность и желание прогрессировать могут помочь нам достигнуть целей, о которых мы несколько месяцев назад даже не мечтали», – написал итальянец в инстаграме.

В финале турнира «россонери» встретятся с «Ювентусом». Встреча состоится 9 мая.