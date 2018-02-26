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    Конте – о матче с «МЮ»: «Думаю, ничья была бы справедливым результатом»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    «Думаю, ничья была бы справедливым результатом, но мы говорим о поражении.

    Офсайд Мораты? Буду честен, я не видел эпизода, но вы говорите, что он не был в оффсайде. Система видеоповторов очень важна, особенно в Англии. В играх, где три очка очень важны, происходит очень много спорных моментов.

    За топ-4 идет борьба. Я знаю, что попасть в Лигу чемпионов будет сложно», – сказал Конте.

    «МЮ» набрал 59 очков и вернулся на вторую строчку в таблице. «Челси» с 53 очками идет пятым.

    Источник: BBC

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    26.02.2018 00:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +367

      gigs84 26 февраля 2018, 17:16

      Да, игра была примерно равна. Немного жаль Челси. Но я надеюсь, что они ещё поборятся за третье место. А для МЮ эта победа очень важна.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 09:47

      Пожалуй в чем то он прав.

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 26 февраля 2018, 00:25

      Счёт на табло. Куда ещё справедливее?

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 26 февраля 2018, 00:23

      Мозес был явно не в тему и за какие прегрешения убрали Азара?

      2
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