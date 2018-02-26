Конте – о матче с «МЮ»: «Думаю, ничья была бы справедливым результатом»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Думаю, ничья была бы справедливым результатом, но мы говорим о поражении.

Офсайд Мораты? Буду честен, я не видел эпизода, но вы говорите, что он не был в оффсайде. Система видеоповторов очень важна, особенно в Англии. В играх, где три очка очень важны, происходит очень много спорных моментов.

За топ-4 идет борьба. Я знаю, что попасть в Лигу чемпионов будет сложно», – сказал Конте.

«МЮ» набрал 59 очков и вернулся на вторую строчку в таблице. «Челси» с 53 очками идет пятым.