Конте – о матче с «МЮ»: «Думаю, ничья была бы справедливым результатом»

Да, игра была примерно равна. Немного жаль Челси. Но я надеюсь, что они ещё поборятся за третье место. А для МЮ эта победа очень важна.
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:2).
«Думаю, ничья была бы справедливым результатом, но мы говорим о поражении.
Офсайд Мораты? Буду честен, я не видел эпизода, но вы говорите, что он не был в оффсайде. Система видеоповторов очень важна, особенно в Англии. В играх, где три очка очень важны, происходит очень много спорных моментов.
За топ-4 идет борьба. Я знаю, что попасть в Лигу чемпионов будет сложно», – сказал Конте.
«МЮ» набрал 59 очков и вернулся на вторую строчку в таблице. «Челси» с 53 очками идет пятым.
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— Gary (@chelsea1012) 25 февраля 2018 г.