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    Гвардиола: «Теперь направим усилия на АПЛ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» поделился впечатлениями от завоевания Кубка английской лиги. Напомним, что в финале турнира «горожане» со счетом 3:0 выиграли у «Арсенала».

    «Завоевание этого трофея очень важно для клуба и болельщиков команды. Я рад за фанатов, игроков, тренерский состав и руководство клуба.

    В первом тайме мы сыграли не очень хорошо и допустили ряд ошибок, но после перерыва проявили характер и бесстрашно боролись за результат. Во второй половине матча мы были великолепны. Нам было важно одержать эту победу после неудачи в последнем матче Кубка Англии. Жаль, что мы выбыли из турнира.

    Теперь направим усилия на матчи Премьер-лиги и постараемся одержать необходимые победы, а также выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Эта победа не для меня, а для всех в «Манчестер Сити», – заявил Гвардиола.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    25.02.2018 23:52
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 01:15

      Дубль - это всегда сильно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 февраля 2018, 01:14

      - "Гвардиола: «Теперь направим усилия на АПЛ»
      И зачем Гвардиоле Атомная Подводная Лодка?

      1
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