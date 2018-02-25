- "Гвардиола: «Теперь направим усилия на АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился впечатлениями от завоевания Кубка английской лиги. Напомним, что в финале турнира «горожане» со счетом 3:0 выиграли у «Арсенала».

«Завоевание этого трофея очень важно для клуба и болельщиков команды. Я рад за фанатов, игроков, тренерский состав и руководство клуба.

В первом тайме мы сыграли не очень хорошо и допустили ряд ошибок, но после перерыва проявили характер и бесстрашно боролись за результат. Во второй половине матча мы были великолепны. Нам было важно одержать эту победу после неудачи в последнем матче Кубка Англии. Жаль, что мы выбыли из турнира.

Теперь направим усилия на матчи Премьер-лиги и постараемся одержать необходимые победы, а также выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Эта победа не для меня, а для всех в «Манчестер Сити», – заявил Гвардиола.